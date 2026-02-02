藤木直人、選挙イメージキャラクター就任を父に褒められ驚き「53歳でまだ親に褒められることあるんだ（笑）」
俳優の藤木直人（53）が2日、都内で行われた「第51回衆議院議員総選挙」期日前投票デモンストレーション記者発表会に登壇した。イメージキャラクターを務めるモデル・タレントの谷まりあ（30）とともに、有権者へ投票・期日前投票への参加を呼びかけた。
【全身ショット】投票用紙を手に持ち…にこやかに投票を呼びかける藤木直人
同イベントは、8日に投開票が予定されている「第51回衆議院議員総選挙」に向け、総務省が開催。イメージキャラクター就任に藤木は「急なオファーだったのですごく驚きました」といい、「責任重大なオファーなので、選んでいただけたことは大変光栄だなと思います」と話した。
周囲の反響も大きかったそうで「父から『感動した、偉い』とメールが来て。53歳でまだ親に褒められることあるんだなと思ってびっくりしました（笑）」と明かしていた。
最後には「急激に状況が変わっていく中で、とても大切な選挙だと思います」と語った藤木。「大雪の場所があったり、受験シーズンであったりという方もいらっしゃると思いますけれども、期日前投票というシステムがあるので、ぜひ多くの方に投票に行っていただきたいですし、そして一緒に明日の日本を作っていけたらと思っています」と呼びかけた。
