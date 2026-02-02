MBS武川智美アナが退社へ 東京進出？に回答 春以降の具体的仕事案…「聞きたい人おると思う」内容も
MBSの武川智美アナウンサー（57）が2日、同局ラジオ『メッセンジャーあいはらのYouはこれから！Everyday』（月〜金 前10：00）に出演し、3月末で退社することを明らかにし、今後について語った。
【写真】明石家さんまSPインタビュー、MBS武川智美アナの弾丸出張に応え実現
冒頭トークで、メッセンジャー・あいはら、藤崎マーケット・田崎佑一らが自身の“ご報告”を語るなか、「武川さんもね言うたら、そんなに日々変化のある生活をしているとは思えません」と振られ、武川アナは「3月31日で会社を辞めます」とサプライズ発表。「えーッ？」と驚きの声が広がった。
今後は、フリーのアナウンサーに転身する。約5年前から考えていたという。武川アナ自ら、4月以降の肩書について「フリーのアナウンサーでいいですかね？」と言うと、あいはらは「そこは審議ものです」とツッコんだ。
その上で、武川アナは今後について「やりたいこと」を熱く語った。バラエティー、報道、大学講師、講演会など、多彩に出演したいという。東京進出について聞かれると、「呼ばれたら行く」と笑わせた。
あいはらに「関係者の皆さん聞いてますから」と向けられ、具体的な仕事案にも言及。まずはゴルフ番組。武川アナは「若い女の子をアシスタントにしている番組が多い」が、ゴルフ番組視聴者はシニア層が多いと指摘。「私がアシスタントでもいいじゃないですか」と呼びかけた。
また、「仕事に行って子どもをいかにして育ててきたか」の講演会も構想。共働きで、子どもを大学生まで育て「肝心のここ、ここ、ここっていうポイントはお教えできます」と語ると、あいはらは「聞きたい人おると思うよ」と同意。また、「武川智美ファンミーティング」などイベントも「やってみたい」と意欲を示した。
なお、現在出演中のMBSの番組については「（卒業するか）それもわからないです、まだ」と語るにとどめた。
武川アナは、1968年9月12日生まれ。山梨県出身。92年にMBS入社。『ちちんぷいぷい』など情報ニュース番組をはじめ、『痛快！明石家電視台』では明石家さんまのアシスタントを長く務めた。現在は『メッセンジャーあいはらのYouはこれから！Everyday』『それゆけ！メッセンジャー』のほか、入社32年で初のレギュラー冠番組『トークでパンチ VS武川』のパーソナリティーを務める。
