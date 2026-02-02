BTS「Save ME」MV、YouTubeで累積再生数8億回突破 自身通算10作目 2016年リリース『花様年華 Young Forever』収録曲
7人組グループ・BTSが2016年5月にリリースした『花様年華 Young Forever』の収録曲「Save ME」のミュージックビデオ（MV）が、2月1日午前2時2分頃、YouTubeにおいて再生回数8億回を突破した。これにより「Save ME」は、BTSにとって通算10作目となる8億再生超えのMVとなった。
【動画】累積再生数8億回を突破したBTS「Save ME」MV
同曲はリリースから約9年9ヶ月が経過したアルバム収録曲であるにもかかわらず、現在もなお多くの支持を集め続けている。本記録は、時を経ても色あせることのないBTSのグローバルな音楽的影響力と、ファンからの揺るぎない支持を改めて証明するものだ。
トロピカル・ハウスとフューチャー・ベースの要素を融合させた楽曲で、BTSならではの感性的なボーカルと清涼感のあるサウンドが印象的な同曲。叙情的なリズムに乗せて歌われる「その手を差し伸べて、save me」というフレーズは、楽曲が持つ切実な感情をより鮮明に伝えている。MVはワンテイク技法で撮影され、7人のメンバーのパフォーマンスに没入できる構成となっている。低く垂れ込めた雲と激しい風を背景にした演出は、楽曲の叙情性を一層際立たせている。
BTSは3月20日、5thアルバム『ARIRANG』をリリースする。全14曲を収録した本作は、グループのアイデンティティに加え、恋しさや深い愛といった普遍的な感情を込めた。
『ARIRANG』はリリース前から記録的な成果を見せている。予約販売開始から1週間で先行予約注文量406万枚を突破し、グローバルオーディオ・音源ストリーミングプラットフォームのSpotifyでは、Pre-save開始4日目に200万件を記録した。今回の新譜でBTSが打ち立てる記録に、世界中から大きな注目が集まっている。
