オランダ１部リーグ・アヤックスのＤＦ冨安健洋（２７）が１日、エクセルシール戦の後半途中から加入後初出場を果たした。フレッド・グリム監督は試合後の記者会見で、公式戦４８４ぶりの復帰出場となった冨安のパフォーマンスを高評価した。

冨安は０−２からわずか６分間で同点に追いつかれた直後の後半３５分、左サイドバックに入り途中出場。守備では安定したハイボール処理やチェック、攻撃でも積極的に前線に上がり勝ち越しを狙った。プレー時間は追加タイム５分を含めて約１５分だったが、存在感を発揮した。

オランダ紙「Ｖｏｅｔｂａｌ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ」（電子版）によると、グリム監督は試合後の会見で「冨安が入った瞬間、少し落ち着きが出てきたのが分かる」と称賛。冨安の投入が追いつかれた後になってしまった理由について「彼は１０分程度しかプレーできないはずだった。今シーズンはまだ多くの試合が残っているので、選択は私にとって明白だった」と、今後を見据え無理はさせなかったことを明かした。

冨安は２３年に右膝を手術。昨年２月に再び手術を受けて、２４〜２５年シーズンの公式戦出場は１試合に終わり、双方合意の上で前所属のアーセナルとの契約を解除していた。無所属期間を経て、昨年１２月にアヤックスに２０２６年６月末までの短期契約で加入。長いリハビリ期間を経て、復活を果たした。Ｗ杯北中米大会で優勝を狙う日本代表にとっても明るいニュース。スコットランド代表、イングランド代表と対戦する３月の欧州遠征でメンバー入りする可能性も出てきた。