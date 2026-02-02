「1本切れればいいやの気持ちが重要」猫の爪切りが楽になるコツと慣れさせるためのポイント

愛猫の世話で悩まされるのは「爪切り」ではないだろうか。理由はそれぞれだと思うが、ほとんどの猫が嫌がるからだ。



愛猫家ならかわいい猫が苦手なことは避けたいところだが、爪切りも重要なケアのひとつ。

そこでYouTubeチャンネル「ねこ好き獣医いとぅー先⽣」の動画「獣医が猫の爪切りのコツを2パターン紹介」から、コツと注意ポイントを解説する。

爪切りが楽になる２つのコツ

まず重要なのが「機嫌がいいときに1本切れればいいや」という気持ちだ。「機嫌がいいとき」とは、抱っこして甘えているときやゴロゴロと喉を鳴らしているときなど。





一度で全部の手足を終わらせようとするのが、爪切りを難しくしているという。

「要は猫がリラックスしてホワホワしているときです。そのタイミングで、バレないくらいで1本だけ爪を切ります。1本切れたらもう成功です」

ちなみに、機嫌がいいのは一瞬の時もある。爪切りは部屋の複数箇所に置いておくと、さっと手を伸ばして爪を切ることができるのでいくつか用意しておきたい。



また定期的に爪切りを買い替えるのも大切。切れ味が悪くなると、爪を切った時の衝撃が大きくこれを苦手とする子もいるのだそう。

もうひとつは行動学や心理学を使ったテクニックだ。「パブロフの犬」で有名な古典的条件づけを活用する方法で、具体的には「嫌いなものを好きにする」という条件づけをいとぅー先⽣は提案する。

やり方はいたってシンプル。大好きなおやつの時間に爪切りを持ちながら、愛猫の手足をほんの数秒触る。最初は触るだけで切らなくてもOK。



そして嫌がる前に必ずやめるのがポイント。これを地道に繰り返し、段階的に爪切りを進めていくというのだ。

「手足を触っても嫌がらなくなってきたら、爪を1本だけ切ります。次の日は2本、翌日は3本、といったように徐々に切る本数を増やしていくのです」

根気が必要とされる方法だが、かわいい愛猫のためなら試す価値はあるのではないだろうか。

爪を切るときの注意ポイント

他にも爪を切る際のポイントがある。もし愛猫が前足の爪を切るときに嫌がっている場合、あなたは前足を横に引っ張るようにしていないだろうか。

実は猫には鎖骨がないため、前足を横に動かすと痛みを感じやすいのだそう。代わりに縦（前後）の動きは得意なので、前足を前方に優しく引っ張るような体勢で切るといい。

また初心者の場合、どこまで切ればよいのか悩むことだろう。基本的には肉球を軽く押して爪を出して切るのだが、猫の爪をよく見ると赤い筋のようなものが見える。

血管があり神経が通っている部分で、ここを切られるとすごく痛い。爪切りはこの手前までが目安となるが、もっと手前でも全く問題ない。

「あくまでも『ここまでは切れる』という目安です。実際はそこまで切らずに爪の先を少し切る程度で十分です。猫が嫌になっちゃうとダメなので」

もし深爪して出血をさせた場合、対処法は小麦粉を使うのがおすすめ。ガーゼやティッシュで抑えても止まらないことが多いのだが、「傷にかけるだけですぐにとまる」のだそう。

また、ネットなどでよく言われている方法に「猫をタオルで巻く」というものがある。これについては「タオルを巻くと落ち着く子なら有効」だが、多くの場合は余計に暴れてしまうことがあるという。



必ずしも愛猫に合っているとは限らないので、さまざまなやり方を試して適したやり方を見つけてほしい。

少なくとも爪切りは３カ月に１回

最後は爪切りの頻度についても触れておきたい。愛猫にあまりに嫌がられると爪切りをしたくなくなるかもしれない。しかし爪を切らずにいると巻き爪になってしまう可能性がある。

「若いうちは切らなくてもいいかもしれませんが、老猫になったら巻き爪予防のために切ってあげたほうがよいでしょう。爪が肉球に刺さって痛い思いをさせてしまいます」

いとぅー先⽣としては、少なくとも３カ月に１回の頻度で爪切りすることを推奨している。



「１本切ればいいや」の心構えで、猫が嫌がる前にやめる。



「切らなきゃ！」と爪切りの使命感に駆られることなく愛猫の様子に合わせることが重要。あくまでも愛猫ファーストで行うことを意識してほしい。