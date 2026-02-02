「今のわたしをもっと輝かせるヒントを。」

忙しい毎日を過ごす働くあなたに向けて、仕事や人間関係、恋愛、お金のことまで総合的に占う、運勢ガイド。

占い師の真木あかりさんが、「運気を味方につけて、自分らしく前向きに生きるためのヒント」をお届けします。

また12星座別に、イラストレーターの uca U（ユカ ユウ）さんが書き下ろしたイラストと、ラッキーカラーを取り入れたスマホ用壁紙も配布！肌身離さず持ち歩くスマホに設定して、運気も気分もあげましょう。

おひつじ座（3月21日～4月19日生まれ）

2026年2月のおひつじ座さんは・・・

「 理想は高く持ってこそ 」

理想を高く持って頑張る時期です。ときに「それは高望みしすぎでは」「現実を見たほうがいい」などと周囲からツッコミが入ることもあるかもしれませんが、視座を高くしてこそ描けるビジョンもあるはずです。

そして、人から言われなくとも月の後半、ビシッと気持ちが引き締まります。ここから2028年春までは、社会人としてステップアップしていく時期。試練はチャンスであることも多いはずです。

ラッキーカラーは、 レモンイエロー 。

開運につながるアクションは、 ずっとやりたかったことをやる 。

おうし座（4月20日～5月20日生まれ）

2026年2月のおうし座さんは・・・

「 仕事運に追い風が吹く 」

仕事運が絶好調。チャンスと思えるようなオファーが舞い込んできたり、転職に前向きな動きがあったりと、春以降の自分が楽しみに思える人は多いでしょう。

ただ、世の中に対して「閉じる」スタンスになってしまっているとチャンスの流入口は細くなってしまうことも。積極的に情報収集をはかり、いろいろな人に自分の現状を話してみるといいでしょう。やりたい仕事があるなら、自己アピールも大事です。

ラッキーカラーは、 チャコールグレー 。

開運につながるアクションは、 名刺を整理すること 。

ふたご座（5月21日～6月21日生まれ）

2026年2月のふたご座さんは・・・

「 視野を大きく広げて 」

冒険心が高まっていく予感。未知のことにチャレンジしたり、知的好奇心の赴くままインプットに没頭したりと、わくわくするような刺激が待ち受けています。アウェーと思える場にも、まずは飛び込んでみること。自分が「井の中の蛙」だったことを突きつけられたとしても、ショックを受ける暇なんてないほど楽しくなっていきます。

月の中旬以降はキャリアにおいて前向きな動きが。ただ、下旬からは情報が錯綜しやすいので慎重に進めましょう。

ラッキーカラーは、 グレージュ 。

開運につながるアクションは、 哲学に関する本を読むこと 。

かに座（6月22日～7月22日生まれ）

2026年2月のかに座さんは・・・

「 引き立ては受けて吉 」

あちこちからさまざまな依頼が持ち込まれる星回り。安請け合いは禁物とはいえ、お世話になっている人からの話はあなたのポテンシャルに期待してくれている部分も多そう。自信を持って引き受けてみてはいかがでしょうか。

月の中旬以降は視野が大きく広がっていきます。冒険心も高まるのですが、月末からは想定外の事態が連発するなど“読めない”時期となっています。過度な先行投資、無鉄砲な挑戦というのは控えておきましょう。

ラッキーカラーは、 ブラック 。

開運につながるアクションは、 部屋をいい香りで満たすこと 。

2025年度下半期（10月～3月）の星回り

2025年春から続いていた「新しい時代の幕開け」がいったん落ち着くのが2025年秋。

「時代が変わったというけれど、本当？」「今まで通りのほうがいいんじゃないか」と感じる機会が増えそう。

誰もが自分の幸せを再確認するような心境に。

