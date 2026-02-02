韓国国産戦闘機とセットで運用

国産戦闘機KF-21「ボラメ」を開発する韓国の防衛企業KAIは、ペア運用の無人機も同時並行で進めています。

【未来の韓国空軍イメージ？】KF-21戦闘機と並んだ「使い捨て戦闘機」（写真で見る）

その一環で、昨年（2025年）10月に韓国で開催された防衛・安全保障系の展示会「ソウル ADEX 2025」に、コンセプトモデルとして、無人戦闘航空機MUCCA（中型無人協調戦闘航空機）と、小型無人機SUCA（小型無人協調航空機）が展示されていました。

そうしたなか、筆者（布留川 司：ルポライター・カメラマン）が注目したのは、後者のSUCA。同機はなんと「使い捨て」を前提とした運用方法を構想しており、そのユニークなアイディアで注目を集めていたからです。

SUCAは全長約3mの円筒形の胴体に折り畳み式の翼が付いており、KF-21もしくは、再利用前提の無人戦闘機MUCCA（中型無人協調戦闘航空機）からミサイルのように発進します。

機体サイズの違いで、「AAP-150」と「AAP-220」の2種類あり、それぞれがターボジェットエンジンを搭載し、亜音速で400km（AAP-150）もしくは500km（AAP-220）飛行できるそう。なお、前述したように使い捨てのため、発射後は回収を想定しておらず、ゆえに機体の製造コストを低価格に抑えることを目指しているとのことでした。

有人戦闘機と無人戦闘機を連携して運用する手法は、韓国のKF-21に限らず世界中で開発中の次世代戦闘機で要求に盛り込まれる、もはや必須の能力となっています。ただ、一般的な無人戦闘機は、人間が操縦しないとはいえ、コスト的には決して安いものではなく、有人機と同じように定期的に整備して繰り返し使うことを想定しているのがほとんどです。

そうしたなか、KAIのSUCAは「使い捨て」という真逆の運用コンセプトを想定しています。その狙いはなんなのでしょうか。

犠牲無しでは勝利無し？ 撃墜上等の先兵

SUCAの一番の目的は、戦闘時に“先兵”として投入し、有人戦闘機の身代わりとなることです。



デモ飛行中のKF-21「ボラメ」。胴体部分のスリットは空対空ミサイルを搭載するための半埋め込み穴。現時点では完全なステルス機ではないが、改良型のブロックIIIではウェポンベイの追加やステルス機としての改良が構想されている（布留川 司撮影）



有人戦闘機が戦いの正面に立つのではなく、損失前提でSUCAを先兵として投入し、その後方に中型無人機のMUCCAが追従し、パイロットが操縦するKF-21は交戦エリアより最も離れた安全圏から無人機の指揮をします。

戦闘では、攻撃を仕掛ける側は常に反撃を受ける可能性があり、それを無人機に担当させることで、有人戦闘機の撃墜の可能性と、パイロットの人的損失のリスクを低減させます。

現在、世界中で無人戦闘機の開発が進められている理由もここにありますが、SUCAの場合は「使い捨て」というコンセプトのため、戦闘では撃墜前提でよりアグレッシブな運用が可能です。こうした観点から、運用次第では身代わりだけでなく戦力としても高性能が期待できるのです。

本体の尖端部分は交換可能なモジュラー式になっており、「囮」「ISR」「電子戦」「SEAD支援」など複数任務に対応するモジュールに交換可能です。

なお、「使い捨て無人機」というコンセプトは、KAIだけでなく日本の三菱重工業も構想しており、2024年に開催された「国際航空宇宙展」では、使い捨て無人機「ARMDC-20X」のコンセプト模型を展示していました。この機体はミサイルの技術が転用されており、損耗の危険性を無視した使い捨て運用や大量生産による低コスト化など、そのコンセプトはSUCAと非常によく似ています。

近い将来、第6世代戦闘機と無人戦闘機が世界各国で実用化された場合、人が操る戦闘機と無人機が入り乱れる空は、いずれ「無人機が無人機を撃ち落とす時代」へと移行するのかもしれません。

その最前線に位置するのが、まさにSUCAのような「使い捨てを前提にした新しい兵器」となるのかもしれないと言えるでしょう。