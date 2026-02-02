484日ぶりに公式戦復帰を果たしたサッカーのオランダ1部アヤックスのDF冨安健洋（27）について、1日の敵地エクセルシオール戦の記者会見でグリム監督が絶賛した。

昨年2月に右膝を手術した冨安は、2―0のリードから同点に追いつかれた直後、後半35分から左サイドバックでアーセナル（イングランド）時代以来のピッチに立った。

地元メディアなどによると、グリム監督は「冨安が入った瞬間から、落ち着きが増した。彼はペースをコントロールし、若い選手たちを助けてくれる。だからこそ、我々は経験豊富で、試合でのタフさやルーティンを守れる選手をもっと増やしたい」と高評価。6分間で2失点して追いつかれてからの投入となった理由については「彼は10分程度しかプレーを許されなかった。話し合いはしたが、メディカル的に賢明でないのであれば、その判断を下さなければならない」と説明した。

指揮官はまた、冨安のピッチ内外での存在感の大きさについても言及。「彼は良い印象を与えている。完全に回復するまでには時間がかかったが、ようやく1週間半前に回復した。しかし、彼は着実に進歩しており、トレーニングに落ち着いた雰囲気をもたらし、若い選手たちとよく関わっている」とし、「彼はミーティングで自分の意見を主張する。ピッチ上では絶対に必要な選手だが、既にグループ内でも重要な存在だ」と昨年12月16日の加入から約1カ月半でアヤックスに溶け込んでいる様子を明かした。