アーセナルMFメリーノ、右足の骨を負傷で手術へ…長期間の離脱が決定

アーセナルは1日、スペイン代表MFミケル・メリーノの負傷について発表した。



発表によると、メリーノは途中出場をして1ゴールを記録していた先月25日に行われたプレミアリーグ第23節のマンチェスター・ユナイテッド戦（●2−3）の終盤に足を負傷。その後、検査と専門家の診察を受けた結果、右足の骨を損傷していることが確認されたという。



これに伴い、メリーノは近日中に手術を受け、その後、回復とリハビリテーションプログラムを開始する予定であることが発表されている。なお、離脱期間については長期が見込まれているものの、シーズン終了までにフルトレーニングに復帰することを目指していることも明らかになっている。



現在29歳のメリーノは2024年8月にレアル・ソシエダからアーセナルに加入。中盤や最前線など複数ポジションで起用されながら、今季はここまで公式戦33試合出場で6ゴール3アシストを記録していた。



プレミアリーグで首位に立ち、チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズも全勝で首位通過したアーセナルだが、メリーノが長期離脱となったことは大きな痛手となりそうだ。