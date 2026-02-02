田村真子アナの父“娘の結婚”語る「複雑な心境ですが…」
自民党の田村憲久氏が1日、自身のYouTubeチャンネルを更新。娘でTBSアナウンサー・田村真子の結婚について語る一幕があった。
【動画】似ている？田村真子アナの父“娘の結婚”語る
田村氏は「お嬢さん結婚されたそうですけれども、さみしくないですか？」との質問に「うーん、まぁ1人娘なんですよね。生まれた時に初当選なんで、ほとんど子育てもすることができず。大学に入った時に4年間一緒に暮らして。そこで子育ての真似事をした子なんです」とコメント。
続けて「そういう意味では、もっともっといろんな親子としての思い出を作りたいと思っているんですが、結婚しちゃったら、僕の子供というより、新たなる…旦那さんの奥さんみたいな話になっちゃうので、ちょっとさみしいけど。一方で、旦那さんがすごいいい子なんですよ」と声を弾ませた。
その上で「なんか息子ができたみたいな、家族が増えた嬉しさみたいなのは、すごくありますよね。ですから、一言で言うと複雑な心境ですが、思いはうれしい方にいっているっていうのが、今の率直な感想です」と語っていた。
【動画】似ている？田村真子アナの父“娘の結婚”語る
田村氏は「お嬢さん結婚されたそうですけれども、さみしくないですか？」との質問に「うーん、まぁ1人娘なんですよね。生まれた時に初当選なんで、ほとんど子育てもすることができず。大学に入った時に4年間一緒に暮らして。そこで子育ての真似事をした子なんです」とコメント。
その上で「なんか息子ができたみたいな、家族が増えた嬉しさみたいなのは、すごくありますよね。ですから、一言で言うと複雑な心境ですが、思いはうれしい方にいっているっていうのが、今の率直な感想です」と語っていた。