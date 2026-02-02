タレントのケンドーコバヤシ（53）が2日放送のフジテレビ「ノンストップ！」（月〜金曜前9・50）にVTR出演。昨年8月に結婚した妻について明かした。

ケンコバは1月31日放送のCSフジテレビONEの特番「ケンドーコバヤシの重大発表！」で昨年8月に結婚し、今年1月に第1子男児が誕生していたことを電撃発表。同番組に独占密着。番組では放送されていない「野性爆弾」のくっきー！から質問攻めにされている場面もオンエア。

お相手は一般女性とされているが、くっきー！は「歳の差はいくつぐらいですか？」と直球質問。ケンコバは「20（歳）」としつつ「73」と大ボケ。くっきー！も「上なん？」とツッコミ。

生まれたばかりのわが子については「4日目。生後4日で海外来るって。さすがに俺もどうやろと思ったけど、気が付いたら羽田におった」と苦笑。出産への立ち合いは「時間的には行けたんやけど、ちょっと今のうちにと思って、病院の向かいが神社やったの。“一発お祈りしてくるわ”って言ったら生まれた。むしろちょうど良かったかも」とまさかのタイミングでの出産となったことを明かした。

またわが子の性別は「今の基準で言うと男やな」と告白した。

妻から送られたわが子の写真をくっきー！に見せる場面も。くっきー！も「結構いいパパしてますやん。ロケバス乗っている時も、ずっと無言で眺めてニヤニヤしている時間あると思っていたのよ。それやったんや！」と目を細めた。