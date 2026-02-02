【PG UNLEASHED 1/60 νガンダム/LEDユニット】 抽選受付期間：2月2日12時～2月16日15時 当選発表：2月18日 3月 発送予定 価格：81,400円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム/LEDユニット」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2月2日12時より抽選受付を開始する。抽選受付期間は2月16日15時まで。当選発表は2月18日を予定している。

本商品はガンプラ「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」とオプションパーツとなる「LEDユニット」のセット商品。「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」に登場する「νガンダム」を1/60スケールで立体化、内部構造まで作り込まれたPG UNLEASHEDシリーズでプラモデル化されている。

説得力をもったストラクチャーとして各パーツを組み立てていくことでモビルスーツの“建造体験”を味わえる〈ULTIMATE UNIT SYSTEM〉が採用され、スライド・展開ギミックを内蔵した「ビーム・ライフル」、「シールド」の他に、２種の「ビーム・サーベル」と「ニュー・ハイパー・バズーカ」が付属する。

大型スケールで挑んだ「フィン・ファンネル」は再構築された構造で、「ニュー・ハイパー・バズーカ」にはオリジナルの解釈で「ニュー・ハイパー・バズーカ用サポートアーム」を装着することができる。

「LEDユニット」は「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」に対応し、搭載することでツインアイカメラや胸部センサーなどの発光が可能。

（C）創通・サンライズ