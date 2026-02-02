日曜劇場「リブート」（TBS系）の第3話が、1日に放送された。

本作は、最愛の妻の死をめぐってうそと真実が入り乱れ、日曜劇場史上類を見ない怒濤のスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。鈴木亮平が善良なパティシエと悪徳刑事という2人の主人公を演じる。（※以下、ネタバレを含みます）

早瀬（鈴木）は、突然現れた儀堂の妻・麻友（黒木メイサ）と一香（戸田恵梨香）が鉢合わせる場面に遭遇する。早瀬は、麻友が今なお儀堂を思い、別れるつもりはないことを知り、言葉を失う。

一方、警察内部でも、儀堂への捜査の手が確実に伸びており、早瀬は焦りを募らせる。そして、消えた10億円をめぐり、海江田（酒向芳）が不審な動きを見せ始める中、早瀬は儀堂のロッカーから一台のパソコンを発見する。

放送終了後、SNS上には、「儀堂は生きてるな。1話の最初で儀堂が『リブートするしかない』って言っていたから、最初から計画的に死んだことにしたんだろう」「一香もリブートしていると思う」「麻友に電話をかけた儀堂は一香が声を変えただけだと思う」「もうみんながリブートしていそうな気がする」などのコメントが上がった。

また、「儀堂のしゃべり方とか声が、家族が絡むと早瀬のに聞こえる。鈴木亮平がすご過ぎる」「オラついた鈴木亮平と紳士的な鈴木亮平が“共演”しているだけで面白い」「鈴木亮平の『俺は夏海一筋です』があまりにも松山ケンイチ過ぎてうなった」などの声もあった。

そのほか、「シュークリームが食べたくなる」「意味が分からなさ過ぎて面白い」「面白いけど、もう複雑過ぎて脳が置いていかれる」「これって『俺が儀堂だ』『いいや俺が儀堂だ』『いやいや俺こそ儀堂だ』ってなるの？」「冬橋（永瀬廉）の意味深な表情が気になる」といったコメントもあった。