Stray Kids×ビオレUVが再び♡世界を照らすグローバルキャンペーン始動

世界的ボーイズグループStray KidsとビオレUVがタッグを組んだグローバルキャンペーンが、2年目を迎えさらに進化します。「SUNLIGHT IS YOUR SPOTLIGHT.（太陽こそが、あなたのスポットライト）」という前向きなメッセージのもと、太陽の下で自分らしく輝くすべての人を応援。2026年は音楽との新たな挑戦も加わり、世界規模で共感を広げていきます。日常に寄り添うUVケアが、前向きな一歩を後押ししてくれそうです♡

世界へ広がるStray Kids×ビオレUV

本キャンペーンは2026年3月末より15以上の国と地域*1で本格展開予定。本格始動に先駆け、2026年1月30日（金）よりティザーサイトとメッセージムービーを公開します。

太陽を避ける存在ではなく、自分を照らすスポットライトとして捉え直す発想が、多様な価値観を持つ世界中の人々の心に響いています。

Stray Kidsの挑戦し続ける姿勢と、ビオレUVの確かな技術力が重なり合い、国境を越えた共感を生み出しています。

初の楽曲コラボと限定キャンペーン

2年目の大きなトピックは、Stray Kids自身が作詞・作曲・プロデュースを手掛ける完全オリジナルのアンセムソング。楽曲を起用したアンセムフィルムやグラフィックが2026年3月末より世界同時公開予定です。

さらに日本限定で、ビオレUV商品を1本以上購入すると応募できるプレゼントキャンペーンも実施。抽選で2,500名様にSKZOOオリジナルステッカーやキーホルダーが当たります。

※対象商品は日本国内で販売されているすべてのビオレUV商品（本体/つけかえ/限定品含む）。

注目の新作アクアリッチUV

ビオレUVの主力「アクアリッチシリーズ」から、新作『ビオレUVアクアリッチエアリーホールドクリーム』が2026年2月7日（土）より全国発売。内容量70g。

湿度に応じて膜の厚みが変化する【UVカット＆快適KEEPアウタースキン採用】で、蒸し暑い屋外でもベタつかず、乾燥しやすい室内ではうるおいをキープします。

SPF50+PA++++UV耐水性★★で、せっけんオフ可能。メーカー希望小売価格は設定されていません。

太陽の下で、もっと自由に輝いて

Stray KidsとビオレUVが届けるのは、紫外線対策を超えた前向きなメッセージ。「太陽こそが、あなたのスポットライト」という言葉は、日常の一歩一歩を肯定してくれます。

音楽とUVケアが融合した今回のキャンペーンは、自分らしく挑戦したい気持ちにそっと寄り添う存在。

お気に入りのビオレUVとともに、太陽の下へ踏み出す勇気を手に入れてみてはいかがでしょうか♪