何かに気づいた瞬間のすっきりする体験からスポーツなどでの称号まで。一見複雑に見える言葉の中に共通して隠れている「ひらがな2文字」を当てるクイズです。あなたの語彙力をフル回転させて、全問正解を目指しましょう。

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、ニュースやビジネス、そして脳トレでおなじみの言葉をミックスしました。言葉のつなぎ目に注目して、しっくりくる2文字を導き出してください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

あじ□□しゃ
□□たいけん
すと□□んばい
えり□□いち

ヒント：未知の事柄に「あ！」と気づく瞬間

答えを見る






正解：あは

正解は「あは」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「あは」を入れると、次のようになります。

・あじあはしゃ（アジア覇者）
・あはたいけん（アハ体験）
・すとあはんばい（ストア販売）
・えりあはいち（エリア配置）

何かに気づいて脳が活性化する「アハ体験」の「あは」が、他の言葉では「アジア＋覇者」「ストア＋販売」「エリア＋配置」といった熟語同士のつなぎ目に隠れているのが今回の面白い仕掛けでした。特に「あじあはしゃ」や「えりあはいち」のように、カタカナ語の終わりと漢字の言葉の始まりが合わさる部分は、少し難易度が高かったかもしれません。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)