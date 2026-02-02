【ひらがなクイズ】1分ですっきり！ 空欄に共通する2文字は？ 脳トレ用語やスポーツの称号がヒント
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、ニュースやビジネス、そして脳トレでおなじみの言葉をミックスしました。言葉のつなぎ目に注目して、しっくりくる2文字を導き出してください。
あじ□□しゃ
□□たいけん
すと□□んばい
えり□□いち
ヒント：未知の事柄に「あ！」と気づく瞬間
▼解説
それぞれの言葉に「あは」を入れると、次のようになります。
・あじあはしゃ（アジア覇者）
・あはたいけん（アハ体験）
・すとあはんばい（ストア販売）
・えりあはいち（エリア配置）
何かに気づいて脳が活性化する「アハ体験」の「あは」が、他の言葉では「アジア＋覇者」「ストア＋販売」「エリア＋配置」といった熟語同士のつなぎ目に隠れているのが今回の面白い仕掛けでした。特に「あじあはしゃ」や「えりあはいち」のように、カタカナ語の終わりと漢字の言葉の始まりが合わさる部分は、少し難易度が高かったかもしれません。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
