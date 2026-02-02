カフェ・ベローチェの「黒ねこエコバッグ」が超かわいい！ 1つで4通りの柄が楽しめる全5種展開
「カフェ・ベローチェ」は、2月5日（木）から、“猫の日”を記念したグッズ第1弾として「黒ねこエコバッグ2026」を、全国の店舗とオンラインストアで発売する。
【写真】オンラインストア限定カラーもすてき！ 「黒ねこエコバッグ2026」全5種詳細
■荷物の出し入れや持ち運びにも便利
今回登場する「黒ねこエコバッグ2026」は、バッグ本体の表裏と収納時の表裏を含め、1つのバッグで4通りの柄を楽しめるエコバッグ全5色。
ペールオレンジ、アクアブルー、オンラインストア限定のアッシュグレーには、いたずらっ子の黒ねこが表も裏も行き来しながら遊びまわる様子を描いており、のびのびと爪とぎをした跡をモチーフにした“つめとぎチェック柄”がポイントとなっている。
また、ベローチェレッドとオリーブグリーンは、表側に興味津々でこちらをのぞき込む黒ねこ、裏側にはその後頭部を描いたデザインで、シンプルなスタイルに映え、コーディネートのアクセントとしても楽しめる。
いずれも、ファスナー付きでコンパクトに折りたためる仕様に加え、底マチを備えるなど実用性にも配慮。毎日の買い物やお出かけに活躍する、猫好きにぴったりなエコバッグだ。
【写真】オンラインストア限定カラーもすてき！ 「黒ねこエコバッグ2026」全5種詳細
■荷物の出し入れや持ち運びにも便利
今回登場する「黒ねこエコバッグ2026」は、バッグ本体の表裏と収納時の表裏を含め、1つのバッグで4通りの柄を楽しめるエコバッグ全5色。
ペールオレンジ、アクアブルー、オンラインストア限定のアッシュグレーには、いたずらっ子の黒ねこが表も裏も行き来しながら遊びまわる様子を描いており、のびのびと爪とぎをした跡をモチーフにした“つめとぎチェック柄”がポイントとなっている。
また、ベローチェレッドとオリーブグリーンは、表側に興味津々でこちらをのぞき込む黒ねこ、裏側にはその後頭部を描いたデザインで、シンプルなスタイルに映え、コーディネートのアクセントとしても楽しめる。
いずれも、ファスナー付きでコンパクトに折りたためる仕様に加え、底マチを備えるなど実用性にも配慮。毎日の買い物やお出かけに活躍する、猫好きにぴったりなエコバッグだ。