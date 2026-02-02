俳優の石原良純（64）が2日、テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」(月〜金曜前8・00)に出演。8日投開票の衆院選について言及した。

番組では、朝日新聞の中盤の情勢調査を取り上げ、1月31日から2月1日にかけ、約37万人を対象に電話とネットによる調査に、取材情報も加えたものだと説明。

司会の羽鳥慎一アナウンサーは、調査結果について、自民党は単独で過半数を大きく上回る勢いで、日本維新の会とあわせて与党として300議席超をうかがい、中道改革連合は公示前勢力から半減する可能性もあるとし、参政党、チームみらいが躍進などと紹介。投票態度を明らかにしていない人が選挙区で4割、比例区で3割おり、情勢が動く可能性もあると伝えた。

石原は、この中盤情勢調査について「中道に対する戸惑いみたいなものなんですかね。これは昨日の党首討論が飛ばされちゃったことも含めて判断材料が少ないということなのかなと思うのと、何て言うんですかね、僕は漠然たる不安というのがあるんですよね。それは日米の関係もそうだし食料、エネルギー、もちろん日々の暮らしもそうだけど、なんか火急の時に差し掛かっている危機感みたいなものがあるから、そういう意味では与党を頼るというようなことなのかなあと思います」と自身の受け止めを話した。