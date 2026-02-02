毎日放送の武川智美アナウンサー（57）が3月末で退社し、フリーとなることが分かった。レギュラーを務める2日のMBSラジオ「メッセンジャーあいはらのYouはこれから！Everyday」（月〜金曜前10・00）の番組内でも発表した。退社後はフリーアナとして活動する予定。

番組冒頭で武川アナは「3月31日で会社を辞めます」と報告。これには「え〜？」とメッセンジャー・あいはらも驚くサプライズ発表となった。

「仕事は続けたい」といい、今後はフリーで活動する。「趣味がゴルフ」という武川アナはゴルフ番組のアシスタントなども希望。その他、講演などにも興味があり、幅広く活動するイメージを持っていた。

おしゃべりが好きという武川アナは「働きながら子育てをする。仕事に行って、いかにして子供2人を育てたのか、というような講演」と言及。働きながら子育て中の母親としての目線で語ることをイメージした。

あいはらは「立派なお子さんを育て上げた、上の子は大学生ですし。素晴らしい大学に行ってますよね。今、教育に関しては非常に皆さん興味ありますよ。しかも共働き」と“成功”は間違いと太鼓判。同アナも「肝心のポイントはお知らせできます」と自信を見せた。

武川アナは同局スポーツ担当プロデューサーの男性と結婚。共働きで育児と仕事を共立してきた。あいはらは「これは聞きたい人多いと思う。教育に関してはお母さんの熱が高いから。小学校のお母さん向けの講演なんか非常に欲しいところ」と早くも期待した。

武川アナは毎日放送に入社後、ニュース、バラエティー番組で活躍。93年4月から05年6月の約12年間、「痛快！明石家電視台」（土曜後3・00）で明石家さんまのアシスタントを務めた。他にも「ちちんぷいぷい」「よんチャンTV」などに出演。現在は月・木曜にメッセ・あいはらの帯番組でレギュラー。大御所芸人たちと渡り合い、人気を博している。

◇武川智美（むかわ・ともみ）1968年（昭和43年）9月12日、山梨県生まれの57歳。立教大から92年に毎日放送に入社。同期は上泉雄一アナウンサー。趣味は料理、ゴルフ、観劇。2児の母。