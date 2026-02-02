配当以外でも株で利益を得られる？！配当狙いと差益狙いではどちらがよいのか？選ぶ大事なポイントとは？【図解 株式投資の話】
売買差益で儲けちゃおう！【図解 株式投資の話】
買値と売値の差額によって利益を得ることもできる！
株で利益を得る方法は配当以外にもう1つあります。売買差益による方法です。買値と売値の差額によって利益を得る方法です。
たとえば、株価500円の株を1,000株買ったとします。売買代金は50万円です（説明をわかりやすくするため手数料は含めません）。
買った後、株価が800円になったとすると、300円の値上がりです。株価800円で1,000株全部を売ったとします。
80万－50万＝30万
30万円の利益が出たことになります。
もちろん、この金額をまるまる手にできるわけではありません。売買したときに手数料がかかります。また、利益に対して税金がかかります。
配当狙いと差益狙いではどちらがよいのか？
これは一概にどちらがいいとはいえません。
「自分のお金をどのようにして増やしたいか」によって違ってきます。
「少しずつでもいいから確実に増やしたい」というのであれば、配当狙いのほうがいいでしょう。
「早く、大きく増やしたい」というのであれば、差益狙いのほうがいいでしょう。
両方で増やすというのもありです。たとえば、資産の半分を配当狙いで増やし、残りの半分を差益狙いで増やします。
ちなみに、私の場合は、早く、そして、大きく増やしたかったので、差益狙いのほうにしました。
出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 株式投資の話』