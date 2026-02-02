懐かしのショッパーがランドリーネットになって登場 ナルミヤキャラクターズが『ニュービーズ』とコラボ
花王の衣料用洗たく洗剤『ニュービーズ』は2日より、ナルミヤ・インターナショナルの人気キャラクター「ナルミヤキャラクターズ」とのコラボレーションキャンペーン「ニュービーズ×ナルミヤキャラクターズ RAINBOW LAUNDRY！」を開催する。
【写真】懐かしすぎる…平成女児歓喜のショッパー型ランドリーネット
同キャンペーンでは、エンジェルブルーの「ナカムラくん」やメゾピアノの「ベリエちゃん」など、2000年代に一世を風靡したジュニアアパレルブランドのキャラクターたちが、洗たくを楽しむ姿のオリジナル描き下ろしイラストで登場。『ニュービーズ』の該当商品を購入して特設サイトから応募すると、懐かしのショッパーデザインのランドリーネットをはじめ、同キャンペーンでしか手に入らないオリジナルグッズが先着・抽選で当たる。
今回のコラボレーションは、「リラクゼーションランドリー」を掲げる『ニュービーズ』が、ナルミヤキャラクターズの「ときめき」や「かわいい」要素を取り入れ、日々の洗たく時間を楽しく心華やぐものにしたいという想いから実現した。
■先着プレゼント
オリジナルラバーストラップ（4000人）
ナカムラくん、ベリエちゃん、ミントくん、ルッキーのオリジナルラバーストラップ。洗たくを楽しむナルミヤキャラクターズがかわいいデザイン。
※絵柄は選択不可
■抽選プレゼント
【A賞】ボトルキャップ（100人）
『ニュービーズ』のボトルに取り付けられる、オリジナルキャップ。毎日の洗たくがもっと楽しくなるデザイン。ナカムラくん・ベリエちゃんの2種類から選んで応募可能。
【B賞】
ショッパー型ランドリーネット（200人）
懐かしのショッパーをモチーフにしたランドリーネット。お気に入りの洋服を入れて楽しく洗たくすることはもちろん、バッグとして持ち歩くことも可能。4種類のデザインから選んで応募可能。
【C賞】
洗たくクリップ（300人）
キャラクターデザインの洗たくクリップ。好きなキャラクターが、洗たくのお供に！4種のキャラクターから選んで応募可能。
【D賞】
ステッカーセット（500人）
4種類のキャラクターステッカーが1セットになったアイテム。洗たくグッズにはもちろん、スマホにはさんでもかわいい。
