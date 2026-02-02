関西の“大ベテラン”MBS武川智美アナが退社発表 57歳で決意、理由ぶっちゃけ…「気持ちはすごく分かります」
MBSの武川智美アナウンサー（57）が2日、同局ラジオ『メッセンジャーあいはらのYouはこれから！Everyday』（月〜金 前10：00）に出演し、3月末で退社することを明らかにし、今後について語った。
【写真】明石家さんまSPインタビュー、MBS武川智美アナの弾丸出張に応え実現
冒頭トークで、メッセンジャー・あいはら、藤崎マーケット・田崎佑一らが自身の“ご報告”を語るなか、「武川さんもね言うたら、そんなに日々変化のある生活をしているとは思えません」と振られ、武川アナは「3月31日で会社を辞めます」とサプライズ発表。「えーッ？」と驚きの声が広がった。
今後は、フリーのアナウンサーに転身する。約5年前から考えていたという。武川アナは「辞める辞める詐欺ってずっと言われてたんで、やっと詐欺じゃなくなるよっていう。きょう初めてここで言わせていただく」と説明した。
同局だけでなく、関西の放送局のアナウンサーの中でも大ベテランとされるが、あいはらは「まだまだ中堅」と表現。武川アナも「まだまだ」とし、「60（歳）になったら、あと2年でね、会社は辞めさせられるわけですよ。私は辞めようと思ってたので。会社は辞めてもお仕事はやりたい。120（歳）まで生きるつもりでいるので、やっぱり稼がなあかん」「自分の好きなことを、好きなようにやっていきたい」とも決意。
あいかわは「こういう気持ちはすごく分かります」とエール。武川アナは「ABCなんて行ったことないんですよ！」とも言及し、目指す将来像を熱く語った。
武川アナは、1968年9月12日生まれ。山梨県出身。92年にMBS入社。『ちちんぷいぷい』など情報ニュース番組をはじめ、『痛快！明石家電視台』では明石家さんまのアシスタントを長く務めた。現在は『メッセンジャーあいはらのYouはこれから！Everyday』『それゆけ！メッセンジャー』のほか、入社32年で初のレギュラー冠番組『トークでパンチ VS武川』のパーソナリティーを務める。
【写真】明石家さんまSPインタビュー、MBS武川智美アナの弾丸出張に応え実現
冒頭トークで、メッセンジャー・あいはら、藤崎マーケット・田崎佑一らが自身の“ご報告”を語るなか、「武川さんもね言うたら、そんなに日々変化のある生活をしているとは思えません」と振られ、武川アナは「3月31日で会社を辞めます」とサプライズ発表。「えーッ？」と驚きの声が広がった。
同局だけでなく、関西の放送局のアナウンサーの中でも大ベテランとされるが、あいはらは「まだまだ中堅」と表現。武川アナも「まだまだ」とし、「60（歳）になったら、あと2年でね、会社は辞めさせられるわけですよ。私は辞めようと思ってたので。会社は辞めてもお仕事はやりたい。120（歳）まで生きるつもりでいるので、やっぱり稼がなあかん」「自分の好きなことを、好きなようにやっていきたい」とも決意。
あいかわは「こういう気持ちはすごく分かります」とエール。武川アナは「ABCなんて行ったことないんですよ！」とも言及し、目指す将来像を熱く語った。
武川アナは、1968年9月12日生まれ。山梨県出身。92年にMBS入社。『ちちんぷいぷい』など情報ニュース番組をはじめ、『痛快！明石家電視台』では明石家さんまのアシスタントを長く務めた。現在は『メッセンジャーあいはらのYouはこれから！Everyday』『それゆけ！メッセンジャー』のほか、入社32年で初のレギュラー冠番組『トークでパンチ VS武川』のパーソナリティーを務める。