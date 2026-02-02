NHK、「ミラノ・コルティナ冬季五輪」全競技・全種目をネット配信 地上波・BS・4Kで全方位カバー
今週6日に開会式が迫る「ミラノ・コルティナ2026オリンピック」。NHKでは、インターネットサービス「NHK ONE」で、全競技・全種目を網羅。放送面では、NHK BSおよびBSプレミアム4Kで、計270時間以上のオリンピック中継を編成。視聴環境に合わせ、いつでもどこでも大会を楽しめる体制を整えた。
【画像】開会式＆閉会式を担当するNHKアナウンサー
「NHK ONE」では、総合テレビ・Eテレの同時配信や見逃し配信に加え、放送で伝えきれない中継映像など、840時間以上を配信する予定だ。配信のうち、日本選手が出場する競技については、すべて日本語実況付きとなっている。選手情報、競技結果、関連ニュースを同一画面で確認可能。
さらに、スマートフォンやテレビの「NHKプラス」アプリからアクセスできるオリンピック特設ページも展開。移動中でも自宅のテレビでも、全競技・全種目の映像や速報動画、1日まとめハイライト、選手情報や関連ニュースまで、立体的に大会を楽しめる構成となっている。
放送面では、NHK BSで“すべての競技”を放送し、BSプレミアム4Kではフィギュアスケートの“全試合”を高精細映像と迫力ある音声で放送。最後のオリンピックに挑む坂本花織、2大会連続メダルを目指す鍵山優真ら、日本勢の活躍を臨場感たっぷりに伝える。
また、NHK BSでは、大会開催国イタリアの魅力を紹介する特別編成「とっておきのイタリア 集めました」も実施。競技中継だけでなく、文化や歴史を通じてオリンピックを多角的に楽しめる番組も放送する。
その一環として、2月7日午後4時30分からNHK BSで、俳優の小関裕太が案内する『イタリアの旅 5つの物語〜オリンピックの地を訪ねて〜』を放送。芸術の都ミラノや、70年ぶり2度目の五輪開催地となるコルティナ・ダンペッツォを巡り、前回大会の証人による秘話も交えながら、イタリアとオリンピックの魅力を89分に凝縮した番組となっている。
翌8日午後3時30分からは、NHK BSで『究極ガイド 2時間でまわる ベネチア歴史地区』を放送。世界遺産にも登録されている水の都・ベネチアの建築、美術、食文化を紹介する。ほかにも、今月22日までの大会期間中、これまでBSで放送してきたイタリア関連番組を多数編成予定。
【画像】開会式＆閉会式を担当するNHKアナウンサー
「NHK ONE」では、総合テレビ・Eテレの同時配信や見逃し配信に加え、放送で伝えきれない中継映像など、840時間以上を配信する予定だ。配信のうち、日本選手が出場する競技については、すべて日本語実況付きとなっている。選手情報、競技結果、関連ニュースを同一画面で確認可能。
放送面では、NHK BSで“すべての競技”を放送し、BSプレミアム4Kではフィギュアスケートの“全試合”を高精細映像と迫力ある音声で放送。最後のオリンピックに挑む坂本花織、2大会連続メダルを目指す鍵山優真ら、日本勢の活躍を臨場感たっぷりに伝える。
また、NHK BSでは、大会開催国イタリアの魅力を紹介する特別編成「とっておきのイタリア 集めました」も実施。競技中継だけでなく、文化や歴史を通じてオリンピックを多角的に楽しめる番組も放送する。
その一環として、2月7日午後4時30分からNHK BSで、俳優の小関裕太が案内する『イタリアの旅 5つの物語〜オリンピックの地を訪ねて〜』を放送。芸術の都ミラノや、70年ぶり2度目の五輪開催地となるコルティナ・ダンペッツォを巡り、前回大会の証人による秘話も交えながら、イタリアとオリンピックの魅力を89分に凝縮した番組となっている。
翌8日午後3時30分からは、NHK BSで『究極ガイド 2時間でまわる ベネチア歴史地区』を放送。世界遺産にも登録されている水の都・ベネチアの建築、美術、食文化を紹介する。ほかにも、今月22日までの大会期間中、これまでBSで放送してきたイタリア関連番組を多数編成予定。