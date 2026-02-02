MBSの武川智美アナウンサー（57）が2日放送のMBSラジオ「メッセンジャーあいはらのYouはこれから！Everyday」で同局を退社することを発表した。

「3月31日で会社を辞めることにしました」「フリーアナウンサーとして仕事は今後もやっていきたい」

5年前から「辞める辞める詐欺」だと言われていた武川アナがついに決断した。

「やりたいことをやりたい。これまでABCにもOBCにも行ったことないし」「ゴルフが趣味なので、シニアのためのゴルフ番組をやってみたい」「働きながら2人の子育てをしてきたので、講演もやってみたい」などと希望を明かした。

メインパーソナリティーのメッセンジャーあいはらは「3月末で退社ですか？ この番組（Youはこれから！）は4月から誰が出るのでしょう？」と話し、武川アナを不安がらせていた。

武川アナは山梨県出身。立教大を経て92年にアナウンサーとしてMBS入社。2年目からテレビ「明石家電視台」に出演し、明石家さんまのアシスタントを務めた。近年はラジオで歯に衣着せぬコメントを連発し、大人気に。MBSラジオ「メッセンジャーあいはらのYouはこれから！Everyday」「トークでパンチVS武川」「それゆけ！メッセンジャー」などに出演している。