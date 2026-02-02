島精機は大幅安、新モデル投入遅れで今期下方修正

島精機製作所<6222.T>は大幅安。前週末１月３０日取引終了後、２６年３月期連結業績予想について売上高を４４５億円から３３０億円（前期比１．５％増）へ、営業損益を１５億円の黒字から１３億円の赤字（前期１１９億１４００万円の赤字）へ下方修正すると発表。従来予想から一転赤字の見通しとなり、これを嫌気した売りが優勢となっている。



第３四半期以降にコストパフォーマンスモデルの成型機を投入する計画を進めていたが、この投入時期が当初想定より遅延し販売計画が未達となったため。なお、投資有価証券売却益を織り込んだこともあり、純利益予想は２０億円から１３億円（前期１４２億７５００万円の赤字）へ下方修正したものの黒字予想を維持した。



