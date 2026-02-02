丸文が大幅３日続落、代理人取引減少で第３四半期は営業利益３７％減益で着地

丸文<7537.T>が大幅安で３日続落している。１月３０日の取引終了後に発表した第３四半期累計（４～１２月）連結決算が、売上高１５２８億２１００万円（前年同期比０．６％増）、営業利益４２億７９００万円（同３６．９％減）、純利益４億９１００万円（同７３．６％減）と大幅減益となったことが嫌気されている。



デバイス事業で産業機器向け半導体の需要は低調に推移したものの、民生機器向けやモビリティー向け需要が堅調に推移したことで増収となった。ただ、代理人取引の減少により売上総利益が低下したことに加えて、販管費が増加したことが利益を圧迫した。なお、２６年３月期通期業績予想は、売上高２１００億円（前期比０．４％減）、営業利益７０億円（同２３．５％減）、純利益３０億円（同３１．９％減）の従来見通しを据え置いている。



同時に、２６年３月末日時点の株主から株主優待制度を導入すると発表した。毎年３月末時点で１単元（１００株）以上を１年以上継続保有する株主を対象に、キャッシュレスポイントと交換可能な株主優待ポイントを保有株数５００株未満で１０００円相当、同５００株以上で３０００円相当を贈呈する。



出所：MINKABU PRESS