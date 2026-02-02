２日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５５円２３銭前後と前週末の午後５時時点に比べ１円４５銭程度のドル高・円安となっている。



１月３０日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５４円７８銭前後と前日に比べ１円７０銭弱のドル高・円安で取引を終えた。トランプ米大統領が米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の次期議長に、タカ派的とされる元ＦＲＢ理事のケビン・ウォーシュ氏を指名したことなどからドルが買われた。



米利下げ観測が後退するなか、この日の東京市場もドル買い・円売りが先行。３０日に財務省が公表した２５年１２月２９日から２６年１月２８日までの為替介入実績がゼロだったことや、高市早苗首相が３１日の演説会で「外為特会というのがあるが、これの運用が今ホクホク状態だ」と述べたことが円売りにつながっている面もあり、午前８時１０分ごろには１５５円５１銭をつける場面があった。なお、高市首相は１日に自身のＸ（旧ツイッター）で「円安メリットを強調した訳ではない」と説明している。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１８６７ドル前後と前週末の午後５時時点に比べて０．００７０ドル程度のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１８４円２０銭前後と同６０銭程度のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS