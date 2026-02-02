エムケー精工<5906.T>はストップ高の水準となる前営業日比１００円高の７４８円でカイ気配となっている。前週末１月３０日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（３月２１日～１２月２０日）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想・期末配当予想を上方修正した。期末一括配当予想は前回予想から３円増額の１５円（前期は１０円）とする。同時に株主優待制度の変更を開示。従来は１０００株以上を保有する株主から優待の対象になっていたが、新制度では１００株以上を保有する株主にＱＵＯカードＰａｙなどを贈呈する形となっており、配当や優待狙いの個人投資家による買いを誘った。



株主優待の新制度では１００株以上を保有する株主に保有する株式数と期間に応じたＱＵＯカードＰａｙ５００～４０００円相当を贈呈する。５００株以上の株主には保有する株式数と期間に応じ、拠点がある地域の産品及び同社製品をラインアップしたオリジナルカタログギフト５０００～１万６０００円相当を追加する。従来の株主優待はホテルの宿泊優待券だった。



通期業績予想については売上高予想を前回予想の２７８億円から２９０億円（前期比２．６％増）、営業利益予想を１７億円から２３億円（同１５．４％増）とした。営業利益は減益予想から一転して過去最高益を見込む。低温貯蔵庫や保冷米びつ、精米機といったコメ関連の農業資材に加え、門型洗車機や家電商品も堅調に推移していることを踏まえた。第３四半期累計は売上高が２３１億８６００万円（前年同期比１．０％増）、営業利益が２６億８４００万円（同１８．２％増）だった。



出所：MINKABU PRESS