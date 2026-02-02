「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２日午前１０時現在で、ジェリービーンズグループ<3070.T>が「買い予想数上昇」で３位となっている。



同社は１月２６日に２６年１月期通期の連結業績予想を上方修正しており、これが買い予想数上昇につながっているようだ。



通期の売上高予想は従来の２５億円から３０億円（前の期比３．６倍）、営業損益予想は８９００万円の赤字から２億円の黒字（前の期は５億１９００万円の赤字）とした。子会社が販売している「３Ｄフルーツアイス」が好調なほか、事業ポートフォリオの見直しで収益構造が改善していることなどが主な要因だとしている。



