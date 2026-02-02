韓国代表でオリンピック銀→飲酒運転事故で資格停止も…物議のスケーターが“ハンガリー帰化”で自身3度目の五輪へ

飲酒運転事故を起こして物議を醸した韓国出身のスピードスケート選手、キム・ミンソク（26）が「ハンガリー代表」として自身3度目の冬季オリンピックに出場する。

キム・ミンソクは2月7日（日本時間）に開幕するミラノ・コルティナ冬季五輪のスピードスケート競技にハンガリー代表として出場する。韓国代表ではなく、ハンガリー代表として臨む初のオリンピックとなる。

キム・ミンソクがハンガリーに渡った理由は、過去の飲酒運転事故によって、韓国ではこれ以上選手生活を続けることが難しいと判断したためだ。

韓国で活動していた当時、キム・ミンソクはスピードスケート界の「エース」だった。2018年平昌冬季五輪、2022年北京冬季五輪の男子1500mで銅メダルを獲得し、平昌大会ではチームパシュートでも銀メダルを獲得。「韓国スピードスケート中・長距離の看板選手」として確固たる地位を築いていた。

2022年平昌大会でのキム・ミンソク（写真提供＝OSEN）

しかし、彼は「飲酒運転」によって自ら転落した。

2022年7月、忠清北道（チュンチョンブクト）の鎮川（チンチョン）選手村で飲酒運転事故を起こしたキム・ミンソクは、同年8月に韓国氷上競技連盟のスポーツ公正委員会から資格停止1年6か月の懲戒を受けた。2023年5月の裁判では罰金400万ウォン（日本円＝約42万円）を言い渡され、さらに大韓体育会からは国家代表資格停止2年の処分が下された。

所属チームとの契約も満了し、十分なトレーニング環境を確保できなかったキム・ミンソクは、ハンガリーのスケート代表で活動している韓国人指導者のイ・チョルウォン・コーチからオファーを受け、ハンガリー帰化を決意した。

キム・ミンソクは2025-2026シーズン、ISUスピードスケート・ワールドカップ第1戦から第4戦までをハンガリー代表として出場。メイン種目の男子1500mでは第1戦で9位にるなど、トップ10入りも経験している。

今回の五輪公式ホームページに公開された選手名簿によると、キム・ミンソクはハンガリー代表としてスピードスケートの男子1000mと1500mに出場する。

キム・ミンソクは今大会、ハンガリー代表として男子スピードスケート競技に出場する唯一の選手となる。

韓国代表として冬季五輪のメダルを獲得した選手が、外国籍に変更して五輪に出場するのは今回が3例目となる。

過去にはヴィクトル・アン（韓国名アン・ヒョンス）が韓国代表として2006年トリノ大会で金メダル3個、銅メダル1個を獲得した後、ロシアに帰化して2014年ソチ大会で金メダル3個、銅メダル1個を獲得。韓国代表として2018年平昌大会で金メダル1個、銅メダル1個を獲得したリン・シャオジュン（韓国名イム・ヒョジュン）は、今回のミラノ・コルティナ大会に中国代表として出場する。ヴィクトル・アンもリン・シャオジュンもショートトラック選手だ。

（記事提供＝OSEN）