2月に入りましたね！

今週と来週、２週に渡ってエンタメ☆カフェに春がやってきました🎶

ピックアップするのは、現在日本テレビで毎週土曜深夜放送中！

テレビアニメ『勇者のクズ』！

ゲストに声優の春海百乃さんと花守ゆみりさんがご来店！

「春」と「花」がお名前に！一足早く春を届けてくれそうです！

「勇者」なのに「クズ」、、、！？

原作・ロケット商会と漫画家・ナカシマ723の話題作が待望のアニメ化です！

「勇者なんて、最低のクズがやる商売だ」

21世紀の半ば、東京の裏社会はエーテル強化手術で”魔王”となったマフィアたちに支配されていました。

この魔王たちを倒す賞金稼ぎ、、、それが”勇者”なんです！

ある時、フリーランスの勇者”死神”ヤシロのもとに、自称「弟子」が押しかけてくる。

その師匠と弟子が賞金稼ぎのためにロクでもない事件に巻き込まれていく、弩級現代異能アクション！

その弟子とは、勇者見習いの女子高生３人！

その中の2人、印堂雪音の声を担当するのが春海百乃さん、そしてセーラ・カシワギ・ペンドラゴンの声を担当するのが花守ゆみりさんです。

２週に渡って、「勇者のクズ」のみどころ、アフレコエピソード、お二人の素顔にも迫りつつ、にぎやかにお送りします！

寒い時期こそ、ラジオを聴いて温まってください！

〜ラインナップ〜

１週目

【月】今季話題の「勇者のクズ」からお二人来店！

【火】ストーリー＆印堂雪音を深掘り！

【水】セーラのキャラクターを深掘り！

【木】アフレコのエピソード

【金】明日放送の内容は！？

２週目

【月】先行上映会エピソード

【火】声優・春海百乃さんの素顔に迫る！

【水】声優・花守ゆみりさんの素顔に迫る！

【木】「勇者のクズ」はこう楽しめ！

【金】テーマ曲の魅力、明日放送の内容は？

〜イベント概要〜

【タイトル】テレビアニメ『勇者のクズ』

【声の出演】鈴木崚汰、鬼頭明里、春海百乃、花守ゆみりほか。

【放送スケジュール】毎週土曜日２４時５5分から日本テレビで放送中！

見逃し配信もあります！

【オフィシャルサイト】https://yushanokuzu.com