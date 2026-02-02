元テレビ朝日社員の玉川徹氏が2日、コメンテーターを務める同局「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。8日投開票の衆院選について言及した。

番組では、朝日新聞の中盤の情勢調査を取り上げ、1月31日から2月1日にかけ、約37万人を対象に電話とネットによる調査に、取材情報も加えたものだと説明。

司会の羽鳥慎一アナウンサーは、調査結果について、自民党は単独で過半数を大きく上回る勢いで、日本維新の会とあわせて与党として300議席超をうかがい、中道改革連合は公示前勢力から半減する可能性もあるとし、参政党、チームみらいが躍進などと紹介。投票態度を明らかにしていない人が選挙区で4割、比例区で3割おり、情勢が動く可能性もあると伝えた。

玉川氏は、この中盤情勢調査に「こういうふうな状況にもしなるとしたら、これが小選挙区制だなっていう感じがしますね。やっぱり大きく勝つ時には大きく勝つっていうのが、まさに小選挙区制はそれを目指して導入されているっていうふうなことなので、そういうふうな状況に今あるんだろうなあっていうふうに思いますね」と自身の受け止めを述べた。