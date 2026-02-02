ナイン・インチ・ネイルズが30年ぶりグラミー受賞 ディズニー映画『トロン：アレス』のサントラ曲で
世界的ロックバンドのナイン・インチ・ネイルズが、日本時間2日に開催された『第68回グラミー賞』で『最優秀ロック楽曲賞』を受賞した。
【動画】NINの注目サウンドトラックから「As Alive As You Need Me To Be」ミュージックビデオ
ナイン・インチ・ネイルズは、ディズニー映画『トロン：アレス』のリードシングル「As Alive As You Need To Be」で受賞。1996年に開催された『第38回グラミー賞』以来、30年ぶり3度目の受賞を果たした。
同作は、ナイン・インチ・ネイルズが『トロン：アレス』のために完全書き下ろしたオリジナルサウンドトラックの収録曲。バンドメンバーのトレント・レズナーとアティカス・ロスは、過去にも数々のサウンドトラックを制作しており、映画『ソーシャル・ネットワーク』や『ソウルフル・ワールド』でアカデミー賞、グラミー賞、ゴールデングローブ賞などを受賞しているが、今回は初めてナイン・インチ・ネイルズ名義でリリースしたサウンドトラックとなる。ナイン・インチ・ネイルズらしいインダストリアルなサウンド、重厚なシンセ、そして心に残る旋律で、映画の世界観が巧みに表現されている。
同作を収録した日本限定パッケージ仕様となる国内盤は現在発売中。世界初の長編映画としてCGを本格導入した映画『トロン』シリーズの第1作が公開された1980年代初頭を彷彿（ほうふつ）とさせる、フロッピー・ディスクを模したパッケージとなっているほか、ナイン・インチ・ネイルズによる収録楽曲の歌詞対訳が封入。音楽ライター・鈴木喜之氏による日本語アルバム解説もウェブにて公開されている。
