俳優の仲野太賀（32）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）のキャスト陣が1日、ゆかりの全国各地で節分イベントに登場した。直役の女優・白石聖（27）あさひ役の女優・倉沢杏菜（20）は滋賀県長浜市を初訪問。大通寺の境内に完成した「豊臣兄弟！北近江長浜 大河ドラマ館」のオープニングセレモニーに出席した後、豊国神社で福餅まきを行った。

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

長浜は秀吉が初めて城主となった地。長く栄えるように、と旧名「今浜」を「長浜」と改めた。式典後、白石と倉沢は人力車に乗り、豊国神社まで街中をお練り。歓迎ムードに包まれた。

岡山城天守前広場では「烏城節分祭2026」が開かれ、柴田勝家役を演じる同県出身の俳優・山口馬木也が参加。「今年は午年。年男で、自分の名前にも馬が入っています。役でも馬に乗ることも多く、乗馬も続けていたりと、馬と相性がよく、縁起が良い。皆さんに福をお渡しできたら」と豆をまいた。

豊臣兄弟が生まれ育ったと伝わる名古屋市の中村公園では「中村公園節分祭」が行われ、仲野と池松が公園内の豊国神社前特設ステージに登場。MCの「お帰りなさい」に、仲野が「ただいま！」と力強く応え、豆をまいた。

3日も各地のイベントへの参加を予定。大河出演者が成田山新勝寺を訪れるのは毎年恒例だが、今年は2日間で8カ所、総勢延べ23人。極めて異例の大規模“節分ジャック”となる。

＜2月3日（火）＞

（1）成田山新勝寺（千葉県成田市）＝仲野・白石・山口・宮澤エマ（とも）・大東駿介（前田利家）

（2）成田山不動尊（大阪府寝屋川市）＝池松・浜辺美波（寧々）

（3）田村神社（高松市）＝要潤（明智光秀）・松本怜生（石田三成）

（4）多賀大社（滋賀県多賀町）＝坂井真紀（なか）・佳久創（藤堂高虎）

（5）長浜城（豊公園雁木広場）（滋賀県長浜市）＝坂井・倉沢・池田鉄洋（丹羽長秀）・上川周作（ともの夫・弥助）・前原瑞樹（あさひの夫・甚助）・佳久・井上和（茶々）