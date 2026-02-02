海外サッカー

日本サッカー界に待望の一報が舞い込んだ。海外サッカー、オランダ1部アヤックスに所属する日本代表DF冨安健洋が1日、アウェーのエクセルシオール戦に途中出場。右膝の怪我から484日ぶりの公式戦復帰を飾り、ファンを安堵させた。

冨安は2021年夏にアーセナルへ加入も、度重なる膝の怪我に悩まされ昨年2月に手術した。7月に双方合意で契約解除。無所属のままリハビリを続けた中、12月にアヤックスと今年6月30日までの短期契約を結んだ。

1月24日のフォレンダム戦（ホーム）でアヤックス加入後、初のベンチ入りを果たしたが、出番なしに。今節で2試合続けてベンチ入りを果たすと、後半35分から左サイドバックとして出場。アーセナル時代のサウサンプトン戦（24年10月5日）以来、実に484日ぶりに実戦復帰となった。

試合は2-2のまま終了。大怪我を乗り越えた冨安には、SNS上の日本のファンからは「冨安ついにカムバック」「冨安復帰…泣」「ようやくか…」「復帰おめでとう！」「お！冨安試合でたんだね。よかった！ マジでよかった！」「これは嬉しいニュース」「冨安がピッチに立ってて普通に泣きそう」と歓喜が続々。「なんとかW杯に間に合ってくれ…！！」と、代表復帰を熱望する声もあった。



（THE ANSWER編集部）