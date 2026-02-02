◆第６６回きさらぎ賞・Ｇ３（２月８日、京都競馬場・芝１８００メートル）

クラシック出走を確実にするため、ゾロアストロ（牡３歳、美浦・宮田敬介厩舎、父モーリス）にとってここは負けられない一戦だ。２走前のサウジアラビアロイヤルＣ・Ｇ３は１・９倍の１番人気に支持されるも、スタートから行き脚がつかず後方からの競馬で０秒３差の３着。前走の東スポ杯２歳Ｓ・Ｇ２は上がり最速３２秒７の脚を見せたものの、パントルナイーフに頭差及ばず２着に敗れた。賞金加算には成功したが、大舞台へ臨むには賞金順で安泰と言えない立場だ。

前走後は福島・ノーザンファーム天栄へ放牧に出され、１月１４日に美浦トレセンに帰厩した。ウッドと坂路で入念に乗り込まれてきている。１月２９日の１週前追い切りは、Ｗコース２頭併せで、僚馬ロジシルバー（６歳３勝クラス）を内から３馬身追走し、直線は強めに追われて半馬身ほど先着した。６ハロン８１秒４―１１秒４の好時計で順調さをうかがわせた。

鞍上も心強い。短期免許で来日中のトール・ハマーハンセン騎手＝ドイツ＝は同じ京都外回りの３歳重賞シンザン記念・Ｇ３を制しており、コース特性をつかんでいる。同馬はキャリア４戦ですべて外国人騎手が騎乗しており、今回のパートナーも手が合いそうだ。ここで重賞初タイトルを勝ち取り、春の大舞台へ弾みをつける。