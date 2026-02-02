Netflixアニメ映画『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ（以下、KPOPガールズ！）』の主題歌『Golden』が、第68回グラミー賞のトロフィーを手にした。

『Golden』は1日午後（現地時間）、米ロサンゼルス（LA）で開催されたグラミー賞のプレイベントにおいて、「最優秀映像作品楽曲（Best Song Written For Visual Media）」部門を受賞した。

同部門は楽曲を制作した作曲家に与えられる賞だ。これに伴い、『Golden』を作詞・作曲した韓国系米国人の作曲家兼歌手のイジェ（EJAE）と、作曲に参加したテディ（TEDDY）、IDO（イ・ユハン、クァク・ジュンギュ、ナム・ヒドン）、24らがグラミー受賞者となった。K−POPの作曲家または音楽プロデューサーがグラミー賞を受賞するのは初めてだ。

24は受賞の感想で「現場に一緒に来ることができなかったが、このすべての過程に参加した私の師であり親友、そして『K−POPの開拓者』であるテディさんにこの栄光を捧げる」と語った。

『Golden』はNetflixアニメ『KPOPガールズ！』の主人公ルミが所属する3人組K−POPグループ「HUNTR／X（ハントリックス）」が歌う楽曲だ。劇中で悪霊を防ぐ魔法陣「魂門」を完成させる歌『Golden』は、Netflix歴代視聴数1位を記録した『KPOPガールズ！』の人気に乗り、ヒット曲の仲間入りを果たした。非現実的なまでの高音（最高音3オクターブ A）が、むしろキャラクター性とカタロシスを与え、共感を呼んだ。

昨年8月には、米ビルボード「HOT 100」チャートと英オフィシャル・シングル・チャートを同時に席巻した。特にビルボード（Billboard）のメインチャートである「HOT 100」では、サウンドトラックとしては極めて異例の8週連続1位という大記録を打ち立てた。世界最大の音楽ストリーミングプラットフォーム、Spotify（スポティファイ）では10億ストリーミングを突破した。

賞運にも恵まれた。1月だけでクリティクス・チョイス・アワード（4日）、ゴールデングローブ賞（11日）で主題歌賞を相次いで受賞。3月に開催されるアカデミー賞（オスカー）でも歌曲賞にノミネートされている。

一方、『Golden』は今年のグラミー賞で計5部門にノミネートされた。本賞（General Fields）の「年間最優秀楽曲賞（Song of the Year）」をはじめ、「最優秀リミックス・レコーディング賞」、「最優秀映像作品サウンドトラック・アルバム賞」、「最優秀ポップ・パフォーマンス（デュオ/グループ）賞」だ。このうち「最優秀ポップ・パフォーマンス（デュオ/グループ）賞」は、映画『ウィキッド』の劇中歌『Defying Gravity』を歌ったシンシア・エリヴォとアリアナ・グランデが獲得した。