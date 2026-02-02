サーティワンにて、ひな祭りを盛り上げるアイスクリームが登場する「サーティワンのひなまつり 2026」を開催！

2026年は、サンリオキャラクターズと一緒にひな祭りお祝いできる「サンリオキャラクターズ ひなだんかざり」が2025年に続きラインナップされます☆

サーティワン「サーティワンのひなまつり 2026」サンリオキャラクターズ ひなだんかざり

価格：2,400円(税込) ※一部店舗では価格が異なります

予約期間：2026年2月2日（月）10時〜3月2日（月）20時まで

※店舗により対応していない場合があります

お渡し期間：2026年2月15日（日）〜3月3日（火）

※店舗での受渡しとなります

販売店舗：全国のサーティワン店舗

サーティワンにて実施される「サーティワンのひなまつり 2026」として「サンリオキャラクターズ ひなだんかざり」が登場。

かわいいカップに好きなスモールサイズのアイスクリーム5コと、ホイップクリームとカラースプレー、キャラクターのチョコレートを飾った、この時期だけのひなだんかざりになっています。

おひなさまは十二単をまとった「ハローキティ」、おだいりさまは2026年初登場の「シナモロール」です。

三人官女は「マイメロディ」と「クロミ」、サーティワン初登場の元気なウサギの女のコ「ウサハナ」が並びます。

ひなだんは、パステルカラーにお花と和柄がちりばめられた春らしいデザイン。

さらに五人囃子には「ポムポムプリン」「タキシードサム」「ポチャッコ」「けろけろけろっぴ」「ハンギョドン」も台紙で登場します。

ひなだん仕様に立ち上げることで、とってもキュートでにぎやかに☆

サンリオキャラクターズがデザインされたかわいいBOXでお持ち帰りして、みんなでひなまつりをお祝いすることができます。

2025年に初登場し大好評だったサンリオキャラクターズのひなだんかざりが、さらに豪華になって登場。

サーティワンにて2026年2月2日より予約受付が開始される「サーティワンのひなまつり 2026」サンリオキャラクターズ ひなだんかざりの紹介でした☆

ロッツォが仲間入り！サーティワン ディズニー＆ピクサー「トイ・ストーリー/サンデー」 ロッツォが仲間入り！サーティワン ディズニー＆ピクサー「トイ・ストーリー/サンデー」 続きを見る

ベースからアイス、トッピングも自分で選べる！サーティワン「３１デコケーキ エンジョイパーティー」 ベースからアイス、トッピングも自分で選べる！サーティワン「３１デコケーキ エンジョイパーティー」 続きを見る

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 豪華な「サンリオキャラクターズ ひなだんかざり」！サーティワンのひなまつり 2026 appeared first on Dtimes.