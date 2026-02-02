豪華な「サンリオキャラクターズ ひなだんかざり」！サーティワンのひなまつり 2026
サーティワンにて、ひな祭りを盛り上げるアイスクリームが登場する「サーティワンのひなまつり 2026」を開催！
2026年は、サンリオキャラクターズと一緒にひな祭りお祝いできる「サンリオキャラクターズ ひなだんかざり」が2025年に続きラインナップされます☆
サーティワン「サーティワンのひなまつり 2026」サンリオキャラクターズ ひなだんかざり
価格：2,400円(税込) ※一部店舗では価格が異なります
予約期間：2026年2月2日（月）10時〜3月2日（月）20時まで
※店舗により対応していない場合があります
お渡し期間：2026年2月15日（日）〜3月3日（火）
※店舗での受渡しとなります
販売店舗：全国のサーティワン店舗
サーティワンにて実施される「サーティワンのひなまつり 2026」として「サンリオキャラクターズ ひなだんかざり」が登場。
かわいいカップに好きなスモールサイズのアイスクリーム5コと、ホイップクリームとカラースプレー、キャラクターのチョコレートを飾った、この時期だけのひなだんかざりになっています。
おひなさまは十二単をまとった「ハローキティ」、おだいりさまは2026年初登場の「シナモロール」です。
三人官女は「マイメロディ」と「クロミ」、サーティワン初登場の元気なウサギの女のコ「ウサハナ」が並びます。
ひなだんは、パステルカラーにお花と和柄がちりばめられた春らしいデザイン。
さらに五人囃子には「ポムポムプリン」「タキシードサム」「ポチャッコ」「けろけろけろっぴ」「ハンギョドン」も台紙で登場します。
ひなだん仕様に立ち上げることで、とってもキュートでにぎやかに☆
サンリオキャラクターズがデザインされたかわいいBOXでお持ち帰りして、みんなでひなまつりをお祝いすることができます。
2025年に初登場し大好評だったサンリオキャラクターズのひなだんかざりが、さらに豪華になって登場。
サーティワンにて2026年2月2日より予約受付が開始される「サーティワンのひなまつり 2026」サンリオキャラクターズ ひなだんかざりの紹介でした☆
