衆議院選挙の選挙戦で最後の日曜日となった１日、栃木県内の選挙区の候補者は支持拡大に走り回りました。

県内最多、６人が立候補している栃木１区では、候補者が各地でマイクを握り支持を訴えました。ある候補が目抜き通りで行った街頭演説では、寒空の下、防寒具に身を包んだ支持者らが肩をすくめながら耳を傾けました。

選挙戦は中盤戦に入り、候補者の訴えに熱が帯びる一方で、真冬の寒さによる外出控えや戦後最短となった解散から投票までの日程が、投票先や投票率にどう影響するのか。候補者、有権者、それぞれを悩ませています。

演説を聞いていた宇都宮市の６０代の女性は「寒いので使い切りカイロを持ってきました。今回のように期間が短いのは初めてですよね。どの政党がどういった訴えをしているのか、把握しきれていない」と話します。

また、１区の別の候補は、５カ所での街頭演説に加え、スポットでミニ演説会を実施。日が傾きかけたころにＪＲ宇都宮駅前で声をあげるなど、それぞれの陣営は、支持拡大に向け奔走しました。

共同通信社が行った衆議院選挙のトレンド調査では、小選挙区の投票先は与党系候補が４４．０％で、前回調査より４ポイント増え、野党系候補が２６．５％で３．７ポイントの増でした。「まだ決めていない」は２７．２％でした。

投開票日前日の２月７日までは期日前投票ができます。投票所の入場券がなくても投票できます。