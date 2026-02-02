衆議院選挙での支持拡大を図るため、政党幹部の栃木県入りが続いています。３１日には、自民党の小野田紀美・経済安全保障担当大臣が栃木県小山市を訪れ、党が掲げる政策を訴えました。

小野田大臣は小山市の小山グランドホテルで行われた集会に訪れこう述べました。

「もっとガラッと日本を成長投資に変えるためには、皆様の「高市、お前がやれ」「自民党がやれ」という後押しがないとできない。こんな時に選挙をしてご苦労をおかけする申し訳なさもありますけども、ここで痛みがあっても、爆発力を持って、皆様が未来に希望を持てる日本列島をつくっていきます」

自民党は「責任ある積極財政」のもと、危機管理投資と成長投資で「強い経済」をつくることなどを掲げていて、小野田大臣も、高市政権で政策を進めるために党への後押しを訴えました。

演説では、安心安全な自動運転を実現するため、自身が担当大臣を務める宇宙やＡＩを使った研究事例を紹介しました。自動運転の技術を確立できれば地方などの人口減少地域の移動手段となるとして、そういった成長分野に投資をしていくことの重要性を訴えました。

高市政権ではＡＩ・半導体や宇宙、造船など１７の戦略分野に投資を集中的に行うことで国の競争力強化と成長を進めるとしています。

小野田大臣は「日本列島を強く豊かにしていくために、高市内閣とともに、最後までともに戦ってください。一緒に日本を守っていきましょう」と語気を強めました。