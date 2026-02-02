◇NBA ブルズ91ー134ヒート（2026年2月1日 カセヤ・センター）

NBAブルズの河村勇輝（24）が1日（日本時間2日）の敵地ヒート戦で3戦連続ベンチ入り。第1Qから途中出場し、2戦連続出場を果たした。電光石火のバウンズパスなど6得点6アシスト6リバウンドで存在感を示した。しかしチームは大敗を喫した。

この日も第1Q途中から出場チャンスが巡ってきた。残り4分12秒からコートに立った。残り2分55秒にはレイアップシュートを演出して初アシスト。残り1分46秒にも再びレイアップシュートをアシストした。

第2Qも引き続き出場。残り11分29秒にはドライブインからレイアップシュートを決めて初得点。さらに残り10分52秒も積極的に仕掛けて、相手の反則を誘ってフリースローを2本決めた。残り9分16秒でベンチに下がったが、残り6分29秒から再びコートに立った。残り4分47秒には自らリバウンドを奪って速攻。電光石火のバウンズパスでアシストを決めた。残り3分22秒には右サイドからドライブイン。右コーナーへパスして3Pシュートを演出した。

第3Qはベンチスタート。残り7分17秒から途中出場したが得点やアシストは決められず、残り2分25秒でベンチに下がった。

最終Qも残り10分30秒からコートに立つと、残り6分8秒で3Ｐシュートを演出して後半初アシストを決めた。残り1分39秒には左サイドで積極的に仕掛けて相手の反則を誘ってフリースローを2本決めて後半初得点を挙げた。

河村は復帰後最長26分42秒で6得点6アシスト6リバウンドをマーク。シュートは4本試投で1本成功。FG成功率は25％。3Pシュートは3本試投したが、全て失敗に終わった。個人の得失点差を示す“プラス／マイナス”では、ほとんどの選手がマイナスの中でチーム最多のプラス2を記録した。

チームも前半から40―62と大量リードを許す苦しい展開に。後半も追いつくことが出来ず大敗した。