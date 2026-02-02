１日に放送されたＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」では、有名人の父・兄を持つ会社員兼タレントが地上波初出演を果たした。

この日のゲストとして招かれたのは眞木花（はんな＝２３）。父はフォークシンガーで人気を博したマイク眞木、兄は俳優の眞木蔵人で、花自身は数多くのピュリッツァー賞受賞者を輩出しているという米・ネバダ大学ジャーナリズム学部を卒業。現在は外資系企業に勤務する会社員という一面も持っている。

所属事務所の公式プロフィールによると趣味はダンス、水球、ネイル、ラグビー観戦と、スポーツ好きな一面も。

番組では、選挙に向け、政策の関心事の一つに外国人政策が上がっていることに「私自身外国人留学生として外国で暮らしていて、政策を聞く度にここにいることが問題なのかと感じた。実際あっちで内定もらったが、ビザが降りないのを実際に経験して、個人の居場所を大きく揺らがすので大きい争点になっているのかなと」とコメント。

また、父のマイク眞木氏が、爆笑問題と同じ大学であることから「後輩だけど尊敬してますって言ってました」と伝え、爆笑問題を喜ばせていた。