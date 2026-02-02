テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）は2日の放送で、衆院選（8日投開票）を戦う自民党総裁の高市早苗首相が、支援者との握手により必要が生じた手の治療を理由に、各党党首が出演した1日のNHK「日曜討論」を“ドタキャン”し、その後の地方遊説には向かった判断について伝えた。出演したコメンテーターの見解は割れたが、MCのフリーアナウンサー羽鳥慎一は「多くの人と触れ合うから、こういうこともあるんだろうなあと思います」とした上で、「おけがはやっぱり心配ですが、党首討論は聞きたかったな、というところはあります」と、述べた。

高市首相の出演見送りについては、「日曜討論」の冒頭で司会者が「今朝、連絡がありました」と説明。代理出演した田村憲久元厚労相は、首相が前日の遊説時に腕を痛めたとし、治療のための欠席だと陳謝した。首相動静によると、高市首相が公邸で医務官の治療を受けたのは、1日午前8時20分。番組は午前9時から同10時15分まで放送された。高市首相は地方遊説のため、午前10時36分に東京駅に到着している。その後、高市首相はX（旧ツイッター）で、握手の際に「手を強く引っ張られて痛めてしまいました」と記し、「関節リウマチ」の持病のために手が腫れたとも説明。NHK出演はドタキャンしたが午後の地方遊説はキャンセルせず、右手の指にテーピングをして行った。この判断に、野党からは「逃げ」ではないかと批判の声も出ている。

月曜コメンテーターの俳優石原良純は、「たまにいません？ ものすごい、引っ張る人」と、自身の握手の経験を念頭に言及。「普通の感覚では想像がつかないかもしれないが、こういうことがある」とした上で、高市首相がNHK番組を欠席し、地方遊説はキャンセルしなかった判断については「テレビの時間の方が大事なのか、街頭演説の時間が大事なのか分からないが、治療のために何かを欠席するというのは、あると思う」と、理解を示した。

弁護士の猿田佐世氏は「もちろん、おけがをなさったのであれば病院に行くのは当然、必要なことだと理解はする」とした上で、「他方、ほかの党の方々と政策をしっかり議論し、どの政策の、この党に入れてほしいという熟議の上で国民に考える機会を与えて、投票日を迎えるのはとても大事なこと」とも指摘。「その後の応援演説には行かれているということなので、優先順位としてどうなのかなと思う」と語った。

元テレビ朝日社員の玉川徹氏は「ご自身が、今回の選挙は自身を選んでもらえるかどうか（が争点）と設定している。（NHKの党首討論は1月23日の）公示後、1回しかなかったチャンス。NHKでの討論番組はすごく大きな機会だった」と指摘。その上で、「治療をしないといけないのは分かるが、もしかしたら討論の方が優先だとしたら、遊説をやめたかもしれない。その選択の問題で、高市総理は、討論をやめたということだと思う」と私見を述べ、「材料を国民に提供して選んでもらうというふうなことでいえば、残念というより、機会がなくなった。ぜひ、（投開票日までの）この1週間の間に、もう1回（党首討論を）設定してほしいと思っている」と求めた。