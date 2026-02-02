2月22日（日）の“猫の日” 限定イベントを開催！Q-pot CAFE.×コミック「深夜3時のくろねこ喫茶」コラボアフタヌーンティー
photo／「深夜3時のくろねこ喫茶」(c)ねこまき（ミューズワーク）／スターツ出版
人気の猫コミック「深夜3時のくろねこ喫茶」と、作りこまれた世界観がフォトジェニックな「Q-pot CAFE.」のコラボイベントが実現！ 「深夜3時のくろねこ喫茶」をモチーフにした店内の装飾や、お話に登場したレシピを再現したスイーツやフードをかわいらしく盛りつけた、2026年2月22日（日）限定のアフタヌーンティーが登場。作品のファン、猫好きはもちろん、かわいいアフタヌーンティーに癒されたい人にもおすすめ。
作品に登場するメニューを再現したスイーツプレート
スイーツプレートを飾るのは、愛らしいデザートの数々と、いちごのケーキを抱えた“くろ”のアクスタ。
第3話に登場するカスタードプリンや、第9話からインスパイアされたキャラメルマキアート風のにくきゅうマカロン、第15話に登場するラムレーズン入りレアチーズケーキに、しっぽがかわいいいちごのグラスデザートも。
作品に登場するメニューが、「Q-pot CAFE.」の世界観で表現されている。
大きなクロワッサンサンドに、カラフルな野菜のテリーヌも
セイボリーは第5話からインスパイアされた、キャベツとサーモンのクロワッサンサンドが主役。
ポテトサラダとカラフルな野菜テリーヌが添えられ、ランチの利用にもぴったり。
甘酸っぱいいちごを堪能できる、ストロベリーティーラテ
ふんわり甘くフルーティーな白桃、いちご、フランボワーズの香りが特徴の「Q-pot CAFE.」のフレーバーティー“デイドリーミング”をベースにした「ストロベリーティーラテ」付きなのも嬉しい。
そのほか、紅茶やコーヒー、オレンジジュースなどが、カフェフリーで楽しめる。
ここでしか手に入らない！アクスタをお持ち帰り
スイーツのプレートに飾られる“くろ”のアクリルスタンドは、ねこまきさん描き下ろしの限定いちご柄で、今回のイベントでしか手に入らない特別なアイテム。
お土産に持ち帰ることができるから、お家に飾ったり、お出かけに連れて行ったり、イベント後も楽しもう。
OZmall公式Xにて、イベントの招待券が当たるプレゼントキャンペーンも
こちらの「深夜3時のくろねこ喫茶コラボ★いちごアフタヌーンティー」イベントの招待券を2名様にプレゼント！ OZmall公式X（@ozmall）と、Q-pot CAFE.公式X（@QpotCAFE）をフォローし、OZmall公式Xのキャンペーン告知投稿にリプライで応募完了。詳細は、OZmall公式Xをチェックして。
