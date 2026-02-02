ホテル インターコンチネンタル 東京ベイの「いちご×桜」の春アフタヌーンティー。赤とピンクの春薫るスイーツがいっぱい！
◆ホテル インターコンチネンタル 東京ベイの「いちご×桜」の春アフタヌーンティー。赤とピンクの春薫るスイーツがいっぱい！
ホテル インターコンチネンタル 東京ベイでは、「ニューヨークラウンジ」などのホテル内店舗とインルームダイニングにて「ストロベリーブロッサムアフタヌーンティー」を開催。
ふんわりと桜の香りが添えられた、みずみずしく甘酸っぱいいちごを主役にしたスイーツがラインナップ。淡いピンクカラーで彩られた、春爛漫のアフタヌーンティーを楽しんで。
期間は、2026年3月1日（日）から4月12日（日）まで。
桜のソースでいただくいちごのスペシャルディッシュ
今回のアフタヌーンティーで楽しめるのは、桜といちごをふんだんに取り入れた春にぴったりの心ときめくスイーツの数々。
スペシャルディッシュには、みずみずしい旬のフレッシュいちごを用意。さっぱりとした桜ソースを注ぐことで、いちご本来の甘みがよりいっそう引き立ち、フレッシュなおいしさを存分に味わうことができる。
桜が優しく香るいちご尽くしのスイーツをラインナップ
プティ・ガトー5種には、なめらかないちごのパンナコッタに桜舞うレモンゼリーが重ねられた春色の「いちごと桜のヴェリーヌ」や、いちご味のクッキーに塩味を効かせたバタークリームがサンドされた「いちごのバタークリームサンド」、ストロベリーとフランボワーズの鮮やかな甘酸っぱさが広がる「ストロベリーエクレア」をラインナップ。
さらに、ほろ苦い狭山抹茶のガナッシュといちごのレアチーズが合わせられたタルト、桜の寒天があしらわれた梅風味の爽やかないちごのムースなど、春らしい彩りと味わいが並ぶ。
スコーンは桜と抹茶の2種類。ストロベリージャムやピーチジャム、クロテッドクリームとともに、焼きたての香ばしさを堪能して。
フレンチレストランから提供される華やかなセイボリー
ラウンジ2店舗のセイボリーは、隣接するホテルのメインダイニング「ラ・プロヴァンス」よりお届け。いちごをアクセントにした卵サンドや、ビーツの鮮やかな色合いが目を惹くブランマンジェ、新玉葱のエスプーマが添えられたキッシュ・ロレーヌなど、フレンチの技法を活かした繊細なメニューを楽しむことができる。
ニューヨークラウンジ限定でスペシャルドリンクが登場
ニューヨークラウンジ限定で、ノンアルコールのスペシャルドリンクとアフタヌーンティーのセット9,570円も。スペシャルドリンクは、いちごと桜のシロップに、ミルクやピーチネクター、カルピスなどが合わせられ、ひと口で春を感じられる爽やかな仕上がり。さらに桜パウダーと桜型のりんご、そしてタイムをトッピング。この季節だけの華やかな1杯をぜひ楽しんで。
いちごの甘い誘惑と桜の香りに包まれる、至福のティータイムを過ごしてみてはいかが。
