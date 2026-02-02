【ワシントン＝淵上隆悠】米国のミネソタ州ミネアポリスで、移民・関税執行局（ＩＣＥ）に対する抗議活動をしていた看護師アレックス・プレッティさん（３７）が射殺されてから、３１日で１週間となった。

当局による相次ぐ射殺事件に不法移民対策への反発は強まり、１１月の中間選挙を意識するトランプ米大統領は看板政策の見直しを強いられている。

報道によると、プレッティさんが射殺された現場には３１日、多くの市民が追悼に訪れた。掲げられた横断幕には「Ｒｅｓｔ ｉｎ Ｐｏｗｅｒ（闘志とともに眠れ）」と記されていた。

事件は激化していたＩＣＥへの抗議デモの火に油を注いだ。７日にＩＣＥ職員に射殺されたレネー・グッドさん（３７）とプレッティさんがともに「白人の米国人」だったことが衝撃を広げた。

トランプ政権の事件への初期対応も批判に拍車をかけた。ＩＣＥを管轄する国土安全保障省（ＤＨＳ）長官は当初、プレッティさんが銃を「振り回した」と主張したものの、実際に握っていたのは携帯電話だった。不法移民対策を指揮するスティーブン・ミラー大統領次席補佐官もプレッティさんを「暗殺者」だと決めつけていた。

米ＦＯＸニュースが１月２３〜２６日に行った世論調査によると、ＩＣＥの取り締まりを「攻撃的すぎる」と答えた有権者は５９％で、昨年７月の４９％より１０ポイント増えた。無党派層では２２ポイント増の７１％で、共和党支持者でも１０ポイント増の２７％だった。

支持率の低迷に歯止めをかけたいトランプ政権は１月２９日、街頭で活動する捜査官の規模縮小や「標的を絞った取り締まり」への転換を表明した。ＤＨＳの予算案を巡る与野党の攻防が原因で３１日に始まった政府機関の一部閉鎖を解消するため、政権側はさらなる譲歩を迫られそうだ。

トランプ氏にとっては、譲りすぎれば支持者の失望を招きかねない。トランプ氏は３１日、大統領専用機内で記者団に「我々は国境を封鎖し、何千、何万という殺人者や凶悪犯を国外追放した。犯罪率は史上最低を記録している」と成果をアピールした。

移民摘発作戦 中止訴え却下…ミネソタ州連邦地裁

【ロサンゼルス＝後藤香代】米ミネソタ州とミネアポリス市などが、トランプ政権による大規模な移民摘発作戦の中止を求めた訴訟で、連邦地裁は３１日、作戦の継続を認め、原告側の訴えを退けた。強権的な移民政策で批判を浴びているトランプ政権への追い風となりそうだ。

判事は、ミネアポリスのように移民に寛容な「聖域都市」での取り締まりには多くの捜査官が必要だとする政権側の主張を「信用できる」と認めた。その上で、「強引な取り締まりが州の主権を侵害するほどの問題だと判断する方法はない」とし、原告側の主張は「根拠が弱い」と断じた。

州などは、政権が捜査官約３０００人による摘発作戦を「侵略だ」と訴えていた。