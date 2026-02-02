元恋人と20年越しに結婚するも日本で急死　夫の韓国歌手は今も毎日墓地へ…バービィー・スーさん、1周忌

歌手ク・ジュンヨプの妻で、台湾女優だったバービィー・スー（徐熙媛）さんが亡くなってから、早くも1年が経った。

2月2日は、韓国と台湾の両国で大きな愛を受けていたバービィー・スーさんの1周忌だ。

【写真】日本で急逝、バービィー・スーさん生前最後の姿

夫のク・ジュンヨプは今もなお、妻への深い恋しさの中で一日一日を過ごし、彼女のそばを守り続けている。

バービィー・スーさんは2001年、台湾版『花より男子』である『流星花園〜花より男子〜』で主人公を演じ、アジア全域で社会現象を巻き起こした台湾の国民的女優だ。その後も数々のドラマや映画などに出演し、高い人気を博した。

ク・ジュンヨプとバービィー・スーさんの縁は、20年以上前にさかのぼる。

1998年に初めて出会い、約1年間、情熱的な恋をした2人は、現実的な壁にぶつかり別れを迎えた。しかし20余年の歳月が流れ、バービィー・スーさんの離婚の知らせを聞いたク・ジュンヨプが、かつての番号に電話をかけたことで、映画のような再会が実現した。

写真＝バービィー・スーさんInstagram）バービィー・スーさん（左）とク・ジュンヨプ

2022年に夫婦となった2人の物語は、世界中のファンに真の愛の価値を気づかせ、大きな感動を与えた。

（画像＝MBC）23年ぶりの再会を果たしたバービィー・スーさんとク・ジュンヨプ

だが、再会の喜びは長くは続かなかった。バービィー・スーさんは2025年2月2日、家族とともに日本旅行に出かけた際、インフルエンザによる肺炎の合併症で突然この世を去った。

20年の待ち時間の末に再び出会ってから、わずか3年で訪れた悲劇的な別れに、ク・ジュンヨプはもちろん、両国のファンも大きな衝撃を受けた。ク・ジュンヨプは当時、言葉では言い尽くせない悲しみと苦痛の中で外部との連絡を断ち、深い悲嘆に沈んでいたと伝えられている。

死別から1年が過ぎた今も、ク・ジュンヨプの時間は、なおバービィー・スーさんのもとにとどまっている。彼は毎日墓所を訪れ、食事をし、肖像画を描きながら妻を偲んでいるという。

最近公開されたKBS 2TV『セレブ兵士の秘密』（原題）の予告編でも、バービィー・スーさんの墓所を守るク・ジュンヨプの近況が紹介され、胸を打った。

（画像＝KBS）バービィー・スーさんのお墓の前で過ごすク・ジュンヨプ

映像の中で彼は、雨の日であっても一日も欠かさず妻の墓所を訪れ、ほこりを払い、生前彼女が好んでいた料理を用意する姿を見せていた。特に、バービィー・スーさんの墓碑には「Remember, Together, Forever 永遠に愛している ― ジュンジュン」という言葉が刻まれており、これは結婚発表後に2人が共に彫ったカップルタトゥーの文句である。

なお、ク・ジュンヨプは自らデザインし制作した追悼彫刻を完成させ、妻の1周忌である2月2日に、台湾・金宝山で除幕式を行う予定だ。