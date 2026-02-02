恋人を思い浮かべるだけで血圧下降!? ストレス撃退のコツは「いい恋愛」との研究結果

米アリゾナ大学の調査によって、恋人のことを考えるだけで血圧上昇が抑えられることが明らかとなった。過去の研究からも、恋人が一緒にいるだけでストレス緩和につながることはわかっていた。しかし今回の調査では、恋人がその場にいなくても、思い浮かべるだけで同様の効果があることが判明したのだ。



幸せな恋愛関係が、日々のストレス解消につながる。

実験は、現在恋人がいる102人の大学生を対象に実施。彼らを３つのグループに分け、片足を10センチほど冷水に浸してもらい、肉体的なストレスによる血圧と心拍数の変動を調査した。１つめのグループは恋人と同席、２つ目のグループには始終恋人のことを考えてもらい、な３つめのグループには、恋人と関係のないことを考えてもらった。すると、実験中に恋人を意識しなかった被験者のほうがストレスに対してより大きな反応を示し、血圧も大きく上昇した。



この実験結果は、幸せな恋愛関係が、直接的に血圧減少に関係し、日々のストレス解消につながることを示唆しているといえるだろう。アリゾナ大学は、今後、より幅広い年齢層を対象に同様の実験を進めていくという。