バーガーキング®ビッグマウスに冬の新作♡濃厚ホワイトチーズバーガー登場

寒い季節に恋しくなる、こってり濃厚な味わい。バーガーキング®の大人気シリーズ“ビッグマウス”から、冬限定の新作バーガーが登場します。今回の主役は、カマンベールのコクとにんにくの旨味が広がる特製ホワイトチーズソース。直火焼きビーフの香ばしさと重なり合い、ひと口ごとに満足感が高まります。ボリュームも味わいも妥協したくない日にぴったりな、冬ならではのご褒美バーガーです♡

濃厚ホワイトチーズが決め手

新作2種に共通するのは、カマンベールのコクとにんにくの旨味が詰まったホワイトチーズソースと、まろやかなゴーダチーズの組み合わせ。

バーガーキング®ならではの直火焼き100％ビーフパティの香ばしさを引き立て、寒い季節に食べたくなる濃厚な味わいに仕上がっています。チーズ好きにはたまらない、満足度の高い一品です。

ビーフ派もチキン派も大満足

『ダブルビーフビッグマウスホワイトバーガー』は、直火焼き100％ビーフパティ2枚にスモーキーなベーコン4枚、ピクルス、マヨソースとケチャップ、ゴーダチーズ2枚を重ねた食べ応え抜群の一品。

単品1,290円、セット1,590円です。

『チキン＆ビーフビッグマウスホワイトバーガー』は、ビーフパティとサクサク食感のチキンパティを組み合わせた贅沢仕様。

単品1,140円、セット1,440円で、異なる旨味を一度に楽しめます。

冬だけの贅沢を大きな一口で

濃厚なホワイトチーズソースとゴーダチーズが織りなす、冬限定の“ビッグマウス”は、頑張った日のご褒美にもぴったり。

ビーフ派もチキン派も満足できる2種類のラインナップで、気分に合わせて選べるのも魅力です。

期間限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめ。大きく口を開けて、バーガーキング®ならではの贅沢な味わいを楽しんでみてください♪