¡¡½µÌÀ¤±2Æü¸áÁ°¤ÎÅìµþ³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î±ßÁê¾ì¤Ï¡¢1¥É¥ë¡á155±ßÂæÁ°È¾¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸áÁ°10»þ¸½ºß¤ÏÁ°½µËöÈæ1±ß44Á¬±ß°Â¥É¥ë¹â¤Î1¥É¥ë¡á155±ß23¡Á24Á¬¡£¥æ¡¼¥í¤Ï61Á¬±ß°Â¥æ¡¼¥í¹â¤Î1¥æ¡¼¥í¡á184±ß21¡Á24Á¬¡£
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï1·î31Æü¤Î³¹Æ¬±éÀâ¤Ç¡Ö³°¹ñ°ÙÂØ»ñ¶âÆÃÊÌ²ñ·×¡Ê³°°ÙÆÃ²ñ¡Ë¤Î±¿ÍÑ¤â¥Û¥¯¥Û¥¯¾õÂÖ¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£±ß°Â¿Ê¹Ô¤òÍÆÇ§¤·¤¿¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¡¢±ßÇä¤ê¤¬¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬Ï¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤Î¼¡´üµÄÄ¹¤Ë»ØÌ¾¤·¤¿¥±¥Ó¥ó¡¦¥¦¥©¡¼¥·¥å¸µÍý»ö¤¬¶âÍ»°ú¤Äù¤á¤ËÀÑ¶ËÅª¤È¤Î¸«Êý¤â¡¢¥É¥ëÇã¤¤¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¡£