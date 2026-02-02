¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¤Ç¤â²È¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À...Ç¯¼ý520Ëü±ß¡¦»ñ»º4,300Ëü±ß¤Î60ºÐÉ×¡Ö¥ß¥Ë¥Þ¥ë¥é¥¤¥Õ¡×¤ÇÏ·¸å¤ËÈ÷¤¨¤ëºÊ¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¤â¡¢Â¤¬¸þ¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ÖÈëÌ©¤Î¾ì½ê¡×¡ÚFP¤Î½õ¸À¡Û
¡ÖÏ·¸å¤Ï¿È·Ú¤Ë¡¢ÌµÂÌ¤Ê¤â¤Î¤Ï»ý¤¿¤Ê¤¤¡×¡£ÍýÁÛÅª¤Ç²÷Å¬¤ÊÊë¤é¤·¤Î¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«¡Ö²È¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦60ºÐÃËÀ¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£ÀáÌó¤âÃùÃß¤â½çÄ´¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤ÎÌÜ½è¤âÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤ÎÉ×ÉØ¤Î´Ö¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°Â¿´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤Â©¶ì¤·¤µ¤Ç¤·¤¿¡£Ï·¸å¤Î¤¿¤á¤Ë¤È»Ï¤á¤¿¡Ö¥ß¥Ë¥Þ¥ë¥é¥¤¥Õ¡×¤¬¡¢¤Ê¤¼É×ÉØ¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤òÀ¸¤ó¤À¤Î¤«¡©¡¡Ï·¸åÉÔ°Â¤¬¾·¤¯°Õ³°¤ÊÍî¤È¤··ê¤òFP¤Î»°¸¶Í³µª»á¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹ ¡£
Ï·¸å¤ÏÀáÌóÂè°ì¤ÇÂç¾æÉ×¤Ê¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿...60ºÐÉ×¤¬µ¢Âð¤òÈò¤±¤ëÍýÍ³
¡ÖºÇ¶á¡¢»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¹¤°²È¤Ëµ¢¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡×
¤½¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¼óÅÔ·÷ºß½»¤ÎÅÄÅè°ìÏ¯¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦60ºÐ¡Ë¤Ç¤¹¡£Ãæ·ø¥á¡¼¥«¡¼¤ËÄ¹Ç¯¶Ð¤á¡¢Ç¯¼ý¤ÏÌó520Ëü±ß¡£¤Þ¤â¤Ê¤¯ÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤â·ÑÂ³¸ÛÍÑ¤ÇÆ¯¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢ºÊ¤Î¶Ç»Ò¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦58ºÐ¡Ë¤Ï¿©ÉÊ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¥Ñ¡¼¥È¶ÐÌ³¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ýÆþ¤ÏÉÞÍÜÆâ¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤è¤¦Ä´À°¤·¡¢Ç¯100Ëü±ßÁ°¸å¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÂÃù¶â¤ä¸Ä¿ÍÇ¯¶â¤ò´Þ¤á¤¿¶âÍ»»ñ»º¤Ï2,300Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¡¢Âà¿¦¶â¤âÌó2,000Ëü±ß¤Ç¤Û¤Ü³ÎÄê¡£É×ÉØ¤Î¸øÅªÇ¯¶â¤â·î³ÛÌó25Ëü±ß¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Ï¤ª¤é¤º¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤â´°ºÑºÑ¤ß¡£Ï·¸å»ñ¶â¤Ë¿¼¹ï¤ÊÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ëÀ¤ÂÓ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¤à¤·¤íÏ·¸å¤Ï°ÂÂÙ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¶Ç»Ò¤µ¤ó¤¬¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¡Ö¥ß¥Ë¥Þ¥ë¥é¥¤¥Õ¡×¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥ß¥Ë¥Þ¥ë¥é¥¤¥Õ¤È¤Ï¡¢½êÍÊª¤ò¾¯¤Ê¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´ÉÍý¤Î¼ê´Ö¤äÌµÂÌ¤Ê½ÐÈñ¤ò¸º¤é¤¹¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢²È¶ñ¤ÏºÇÄã¸Â¡¢°áÎà¤â¸·Áª¡£¡Ö»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï»ý¤¿¤Ê¤¤¡×¤¬²ÈÄíÆâ¤Î°ÅÌÛ¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿©Èñ¤ä¸÷Ç®Èñ¤âºÙ¤«¤¯´ÉÍý¤·¡¢À¸³èÈñ¤Ï·î26Ëü±ß¤Û¤É¡£²È¤Ï¤¤¤Ä¤âÀ°¤¤¡¢ÌµÂÌ¸¯¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÏ·¸å¤Ï¿È·Ú¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤ÈÉÔ°Â¤À¤«¤é¡×
¡ÖÊª¤â¤ª¶â¤â¡¢Áý¤ä¤µ¤º¸º¤é¤µ¤º¤¬°ìÈÖ°ÂÁ´¤Ê¤Î¤è¡×
¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢°ìÏ¯¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤âð÷¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£³Î¤«¤Ë¡Ö°Â¿´¤ÎÏ·¸å¡×¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ãÏÂ´¶¤¬Êç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
É×¤¬Âà¼Ò¸å¤ËÎ©¤Á´ó¤ë¡ÖºÊ¤Ë¤ÏÈëÌ©¤Î¾ì½ê¡×
°ìÏ¯¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢·î2Ëü±ß¤Î¤ª¾®¸¯¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌäÂê¤Ï¶â³Û¤ÎÂç¾®¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤ÏºÙ¤«¤Ê¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¦²¿¤Ë»È¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ï·îËö¤Ë¤Þ¤È¤á¤ÆÊó¹ð
¡¦¼ñÌ£´ØÏ¢¤Î½ÐÈñ¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ»öÁ°ÁêÃÌ
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢°ìÏ¯¤µ¤ó¤¬¼«Âð¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¤¤¤ì¤ë¤¿¤á¤ËÎÌÈÎÅ¹¤Ç2,000±ß¤Û¤É¤Î¥É¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¤ò¼ê¤Ë¼è¤ë¤È¡¢¡Öº£¤Î¤Ç½½Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¤½¤ì¡¢¤Ê¤¯¤Æ¤âº¤¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤½¤¦¸À¤ï¤ì¡¢·ë¶ÉÃª¤ËÌá¤·¤ÆÅ¹¤ò½Ð¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬²¿ÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀáÌó¤¬°¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢²È¤Ëµ¢¤ë¤Èµ¤¤¬ÌÇÆþ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×
°ìÏ¯¤µ¤ó¤Ï¡¢Äê»þÂà¼Ò¤ÎÆü¤Ç¤â¡¢¤¹¤°¤Ë²È¤Ë¤Ïµ¢¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹ÔÀè¤Ï¡¢ºÊ¤Ë¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê"ÈëÌ©¤Î¾ì½ê"¡£²È¤«¤é2±Ø¤Û¤É¼êÁ°¤Ë¤¢¤ë¡¢¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥ÉÅ¹¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤À¤±¤Ê¤é120±ß¤Ç¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶ÀâÌÀ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¶â³Û¤Ç¤·¤¿¡£
»Å»ö¤ÇÈè¤ì¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤â¡¢À°Á³¤È¤·¤¿²È¤ÎÃæ¤Ï¤¬¤é¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÍè¡¢¤É¤³¤è¤ê¤âÍî¤ÁÃå¤±¤ë¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î¼«Âð¤«¤éµ÷Î¥¤òÃÖ¤¡¢Æ¨Èò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ºÊ¤Ï¡ÖÇ¯¼ý¸º¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ÈÀÕÇ¤´¶¡×¤Ç·üÌ¿¤ËÅØÎÏ¤â¡¢¹¤¬¤ëÉ×ÉØ¤Î¥º¥ì
¶Ç»Ò¤µ¤ó¤¬¥ß¥Ë¥Þ¥ë¥é¥¤¥Õ¤ËÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢5Ç¯Á°¤Î¤³¤È¡£¤½¤ÎÇ¯¡¢°ìÏ¯¤µ¤ó¤Ï¶Ð¤áÀè¤ÎÅùµé¡Ê¥°¥ì¡¼¥É¡Ë¸«Ä¾¤·¤Ë¤è¤ê¡¢Ç¯¼ý¤¬3³ä¤Û¤É²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÀè¡¢²¿¤¬¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×
ºÇ½é¤Ï¡¢¶Ç»Ò¤µ¤ó¤âÉÔ°Â¤¬Àè¤ËÎ©¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÉÔ°Â¤Ï¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤ëÊý¸þ¤Ë¤Ï¸þ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤¤É×ÉØ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ï·¸å¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤ÏÉ×ÉØ2¿Í¤À¤±¡¢¤È¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹Ç¯¡¢²È·×¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¿¶Ç»Ò¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¡¢»ä¤¬¤¤Á¤ó¤È¼é¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È¤¤¤¦ÀÕÇ¤´¶¤¬¡¢¤à¤·¤í¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¥ß¥Ë¥Þ¥ë¥é¥¤¥Õ¤Ç¤·¤¿¡£
Êª¤ò¸º¤é¤»¤Ð´ÉÍý¤·¤ä¤¹¤¤¡£»Ù½Ð¤òÍÞ¤¨¤ì¤Ð¡¢¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤Ä¡£À®²Ì¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢Åê»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºÇ½é¤«¤éÁªÂò»è¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖÁý¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¸º¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¥ê¥¹¥¯¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÂç¤¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Áý¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¸º¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ®¸ù¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ÆÍÂÃù¶â¤òÀÑ¤ß¾å¤²¡¢·ëº§¸å¤ÎÄ¹¤¤²È·×´ÉÍý¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð2,300Ëü±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¶Ç»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥Þ¥ë¥é¥¤¥Õ¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñ³Ê¤â¼èÆÀ¤·¡¢¾Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦Ã¸¤¤»×¤¤¤âÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢°ìÏ¯¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÊÌ¤Î´¶³Ð¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÉÔ°Â¤Ê¤Î¤Ï¤ï¤«¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÀÚ¤êµÍ¤á¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤ÇËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡½¡½¤½¤ó¤Ê°ãÏÂ´¶¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î»×¤¤¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼¡Âè¤ËÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¤¸²È·×Êí¤ò¸«¤Æ¡¢Æ±¤¸¿ô»ú¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢°Â¿´¤Îºî¤êÊý¤ÏÉ×ÉØ¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä¥º¥ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
FP¤¬À°Íý¡Ö¤³¤Î²È·×¤Ê¤é¡¢·î8Ëü±ß¤Ï¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¡×
ÅÄÅè²È¤Î²È·×¤ò¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î»ëÅÀ¤ÇÀ°Íý¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤ÊÊë¤é¤·¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÅÄÅè²È¤Î¾ì¹ç¡¢ÄêÇ¯¸å¤ÎÌµ¿¦À¤ÂÓ¤òÁÛÄê¤·¤¿À¸³èÈñ¿å½à¤ò¡¢¸½¼ÂÅª¤ÊÌÜ°Â¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤ÎÇ¯´ÖÃùÃß¤Ï180Ëü±ß¤Û¤É¡£¶âÍ»»ñ»º2,300Ëü±ß¤ËÂà¿¦¶â2,000Ëü±ß¤¬²Ã¤ï¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢65ºÐ°Ê¹ß¤Ï¸øÅªÇ¯¶â¤¬·î25Ëü±ß¤ËÂÐ¤·¡¢À¸³èÈñ¤Ï·î26Ëü±ß¤È¤Û¤Ü¥È¥ó¥È¥ó¤Ç¤¹¡£
º£¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÀáÌó¤òÂ³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£65ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÆ¯¤¯Í½Äê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÉ×ÉØ»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤àÍ¾Íµ¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌäÂê¤Ï¶â³Û¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÃ¯¤¬¡¢²¿¤Ë¡¢¤¤¤¯¤é¤Þ¤Ç»È¤¨¤ë¤«¡×¤¬Û£Ëæ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£°Ê²¼¤Î3¤Ä¤òÉ×ÉØ¤Ç¹ç°Õ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢²È¤Î¶õµ¤¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ ¸Ä¿Í¤Î¼«Í³Èñ¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë
¡Ö¤ª¾®¸¯¤¤¤ÎÈÏ°Ï¤Î»Ù½Ð¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¸ß¤¤¤Ë¸ý½Ð¤·¤·¤Ê¤¤¡×¤È·è¤á¤ë¡£ÍÑÅÓ¤òÌä¤ï¤Ê¤¤ÏÈ¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¡¢²È¤Ï"´Æ»ë¤µ¤ì¤ë¾ì½ê"¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ É×ÉØ¤Î³Ú¤·¤ßÈñ¤òÍ½»»²½¤¹¤ë
¡Ö·î2Ëü±ß¤Ï³°¿©¡¦¾®Î¹¹ÔÈñ¡×¤Ê¤É¤È·è¤á¤Æ¤ª¤¯¡£»È¤¦³Ú¤·¤ß¤â¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤è¤êº£¤ÎËþÂ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
£ Âà¿¦¶â¤Î»È¤¤Æ»¤ò¡ÖÀè¤Ë¡×ÏÃ¤·¹ç¤¦
Îã¤¨¤Ð1,500Ëü±ß¤ÏÏ·¸å»ñ¶â¡¢300Ëü±ß¤ÏÉ×ÉØ¤Î³Ú¤·¤ßÍÑ¡¢200Ëü±ß¤Ï¸Ä¿Í¤Î¼«Í³¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ç¤¹¡£ÏÈ¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¡Ö»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¡×¤ÈËè²óÇº¤àÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÄÅè²È¤Î²È·×¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢²¾¤Ë¾Íè¤Î°åÎÅ¤ä²ð¸îÈñÍÑ¤È¤·¤ÆÉ×ÉØ¤Ç2,000Ëü±ß¤òÈ÷¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¤âÇ¯´Ö100Ëü±ß¡Ê·îÌó8Ëü±ß¡Ë¤ò¡Ö³Ú¤·¤à¤ª¶â¡×¤Ë²ó¤»¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¿ô»ú¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢°ìÏ¯¤µ¤ó¤Ï¡Ö»þ´Ö¤ò¤Ä¤Ö¤µ¤º¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°²È¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë»×¤¨¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Èµ¢¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤²È¡É¤Ë¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë
¶Ç»Ò¤µ¤ó¤Î¡Ö¸º¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ®¸ù¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ï·ø¼Â¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¶â¤Ï»È¤¦¤¿¤á¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åê»ñ¤òÌµÍý¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢¡Ö¸º¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¤¤«¤é°ìÀÚ»È¤ï¤Ê¤¤¡×¤Ç¤Ï¡¢¿ô»ú¤Î°Â¿´¤À¤±¤¬»Ä¤ê¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎË¤«¤µ¤Ï¼º¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
ÀáÌó¤Ï°Â¿´¤òÀ¸¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢¹Ô¤²á¤®¤ë¤ÈÀ¸³è¤ÎÍ¾Çò¤ä²ñÏÃ¤Þ¤Çºï¤ê¤Þ¤¹¡£¥ß¥Ë¥Þ¥ë¥é¥¤¥Õ¤Ëºá¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ì¤¬°ìÊýÅª¤Ê¥ë¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÁêÃÌ¤Ç¤¤Ê¤¤¶õµ¤¤òºî¤Ã¤¿¤È¤¡¢²È¤Ïµ¢¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ô»ú¤Î°Â¿´¤È¡¢µ¤»ý¤Á¤Î°Â¿´¤ÏÊÌÊª¤Ç¤¹¡£Ï·¸å¤Î²È·×¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¯¤é¤¢¤ì¤ÐÂ¤ê¤ë¤«¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤É¤ó¤ÊÊë¤é¤·¤Ê¤é2¿Í¤È¤âÌµÍý¤¬¤Ê¤¤¤«¡×¤ò¡¢Äê´üÅª¤Ë³Î¤«¤áÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤¢¤Ê¤¿¤Î²È¤Ï¡¢É×ÉØ2¿Í¤¬°Â¿´¤·¤Æµ¢¤ì¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»°¸¶ Í³µª
¥×¥ìÄêÇ¯ÀìÌçFP®